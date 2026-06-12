コカ・コーラ ボトラーズジャパン、令和7年度「緑化功労者林野庁長官賞」を受賞

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者：カリン・ドラガン、以下当社）は、このたび、長年にわたる森林保全活動および森林環境教育への取り組みが評価され、令和7年度「緑化功労者林野庁長官賞」を受賞しました。

当社はこれまで、佐賀県内の鳥栖工場・基山工場の水源域にあたる森林において、保全活動および環境啓発活動に取り組んでまいりました。2006年には九州森林管理局と「法人の森林」に関する契約を締結し、鳥栖市立石町の国有林を整備、また、2018年には佐賀県、鳥栖市、基山町、佐賀東部森林組合との5者で、筑後川水系宝満川流域の森林保全に関する協定を締結し、地域と連携した水資源保全活動を継続しています。

さらに、水資源保全活動の一環として、2006年より、自然体験イベント、コカ・コーラ「森に学ぼう」プロジェクトを佐賀県内で開催しています。本年で活動開始20周年を迎えたコカ・コーラ「森に学ぼう」プロジェクトは、間伐や植林などの林業体験、自然観察や木工作といった体験型プログラムを通じて、森林が持つ水源涵養機能や生物多様性保全の役割について、地域の方々と社員がともに学ぶ取り組みです。佐賀県においては2006年の初開催以来、継続的に実施しており、本プロジェクトを通じて、地域に根ざした水資源保全活動を推進してまいりました。こうした長年の取り組みが評価され、当社は令和7年度佐賀県森林・林業・緑化関係表彰において「佐賀県森林・林業・緑化功労者」としても表彰されています。

当社は今後も、地域社会と連携しながら、水資源保全に取り組んでまいります。

左：佐賀県 森林整備課長（林野庁に代わり賞状を伝達） 右：コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 SCM本部 製造統括部 九州工場統括部 鳥栖工場製造部 製造部長 柳井 雅樹



コカ・コーラ「森に学ぼう」プロジェクト20周年特設サイト

https://www.ccbji.co.jp/morimana-20th/

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 水の取り組み

https://www.ccbji.co.jp/csv/environment/

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