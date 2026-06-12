笑いと迫力の殺陣が融合！7月18日（土）に「よしもと剣喜劇」を開催

菰野町

主催の菰野町芸術文化協会と共催の菰野町は、菰野町70周年および菰野町芸術文化協会35年の歩みを記念し、2026年7月18日（土）に菰野町町民センターにて「よしもと剣喜劇」公演を開催いたします。

本公演は、よしもと独自の「笑い」と迫力満載の「殺陣（たて）」が融合した、子どもから大人まで楽しめるエンターテインメントです。また、公演終了後にはプロの技を肌で体感できる、小学生を対象としたユニークなワークショップも実施いたします。チケット販売およびワークショップの申込受付は、明日6月6日（土）午前9時より開始いたします。

開催概要

日時： 2026年7月18日（土）13:30開演（13:00開場／16:00終了予定）

場所： 菰野町町民センター（三重郡菰野町大字福村871-2）

定員： 450席（全席自由）

料金： 一般 500円 ／ 中学生以下 無料（※中学生以下もチケットが必要です）

プログラム内容

1.お笑いライブ

よしもとの芸人による爆笑ライブ！笑いが絶えない特別なステージをぜひ会場でお楽しみください。

2. よしもと剣喜劇

よしもとの芸人によるユーモアたっぷりの笑いと、息をのむ本格的な殺陣がステージ上で繰り広げられます。記念事業にふさわしい、会場が一体となって笑顔になれる特別な公演をお届けします。

3. ワークショップ（※小学生限定・要事前申込）

公演終了後、ステージの熱気そのままにプロの技を体験できるワークショップを開催します。「剣で斬られてずっこける」といった、よしもとならではのコメディの極意や、殺陣の楽しさを体感していただけます。

申込期間： 6月6日（土）～ 6月14日（日）

申込方法： 専用の申込フォームより受付

※定員を超えた場合は抽選となります。

■ チケット販売について

販売開始： 6月6日（土）9:00～

受付時間： 9:00 ～ 17:00（月曜休館）

販売場所： 菰野町町民センター 窓口（三重郡菰野町大字福村871-2）

【問い合わせ】

菰野町芸術文化協会 事務局

TEL： 059-394-3930

詳しくはこちら

https://www2.town.komono.mie.jp/site/70th-komonotown/10125.html