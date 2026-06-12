もみわセミナーvol.87「人権が尊重される社会のために～ハンセン病問題から学ぶ～」を開催します[岡山県瀬戸内市]
瀬戸内市役所
岡山県瀬戸内市にある「瀬戸内市民図書館」では、令和8年6月27日(土)にもみわセミナーvol.87「人
権が尊重される社会のために～ハンセン病問題から学ぶ～」を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。
セミナー開催の背景・目的
岡山県瀬戸内市には、長島愛生園、邑久光明園という2つの国立ハンセン病療養所があります。
今回のイベントでは、長島愛生園歴史館の田村朋久氏に、ハンセン病問題や人権課題について解説していただきます。
ハンセン病とその歴史、広い視野から社会における「人権」の在り方を考えるきっかけとなることを目指しています。
この機会を通じて、ぜひ一緒にハンセン病問題の歴史を見つめ直し、より理解を深めてみませんか？
イベントの詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/184040/table/26_1_ad961e9a62beab2c268e38460ce67445.jpg?v=202606121251 ]
問い合わせ
岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市民図書館
電 話：0869-24-8900 ※10:00～18:00（木・金は19：00まで開館）
休館日：月曜日、祝日の直後の平日、毎月最終水曜日、年末年始、特別整理期間