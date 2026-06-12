株式会社エム・ジェイホーム、全国規模での事業拡大に向け、一級建築士事務所「株式会社エフイーエー設計」をM&Aにより完全子会社化へ

株式会社エム・ジェイホーム

株式会社エム・ジェイホーム（本社：滋賀県長浜市、代表取締役社長：葛川睦、以下「当社」）は、東京都品川区に本社を置く一級建築士事務所、株式会社エフイーエー設計（以下「エフイーエー設計」）の株式を100％取得し、完全子会社化することを決定いたしました。

近年の不動産・建築業界においては、建設資材の高騰や人手不足、さらには建築確認申請をはじめとする法規制の複雑化など、取り巻く環境が急速に変化しています。このような環境下において、デベロッパーが持続的な成長を遂げるためには、開発スピードの迅速化、コストコントロールの最適化、そして何よりも「独自性と高い品質を誇る建築企画力」が不可欠となっています。

当社では、中長期的な成長戦略として、全国規模での不動産開発をはじめ、社会的な供給不足が深刻化している「重度障がい者向けグループホーム」などの福祉住宅開発、不動産管理会社のM&A、および建築事業のバリューチェーン拡大を積極的に進めております。

これらの成長戦略をより確実、かつスピーディーに具現化するためには、高度な専門性と豊富な実績を持つ設計組織の取り込みが最良の選択であると判断し、今回のM&Aへと至りました。

エフイーエー設計は、創業40年以上の歴史を誇る一級建築士事務所です。同社は一級建築士3名、二級建築士1名をはじめとする計10名の体制を有し、2×4工法による木造建築、福祉住宅、集合住宅、RC造・鉄骨造に関する設計領域に強みを持っています。また、大手デベロッパーとの強固なリレーションを有しており、長年にわたり高品質な設計サービスの提供が行われてきました。

今回の統合により、当社およびエフイーエー設計は、単なる規模の拡大に留まらない、多角的なシナジーの創出が見込まれます。

1. 福祉住宅（重度障がい者向けグループホーム等）の設計

当社が注力する重度障がい者向けグループホーム開発において、エフイーエー設計の持つ専門性を融合します。これにより、社会貢献性の高い福祉施設の供給スピードを大幅に向上させ、多様なニーズに柔軟に応える施設開発を実現します。

2. 2×4工法を活用した木造アパート、木造集合住宅の開発

当社の施工・開発実績と、エフイーエー設計の高度な意匠・構造設計、施工指導、施工要領書作成といった川上から川下までのトータルな技術力を融合。2×4建築のクオリティと安全性を極限まで高め、脱炭素社会の実現に貢献する「環境配慮型・高効率木造住宅」の展開を全国規模で加速させてまいります。

3. RC造・鉄骨造による「中高層不動産開発」への領域拡大

RC造・鉄骨造を用いた中高層マンションなどの中高層不動産開発などをグループ内で一貫して設計・コントロールできる強固な体制が確立されます。首都圏をはじめとする都市部での多様な開発案件に対して、これまで以上にスピーディーかつ高いコストパフォーマンスで本格展開することが可能となり、当社グループが目指す全国規模での事業領域拡大を強力に後押しします。

4. ワンストップ体制による「開発期間の短縮」と「コスト最適化」

用地取得後の基本設計や、建築確認申請、構造計算、設計監理といった一連のプロセスをグループ内で内製化。外部委託に伴うタイムラグやコストを削減し、スピーディーかつ柔軟な仕様変更や、徹底した品質管理が可能となります。

5. 人材育成と設計ノウハウの資産化

エフイーエー設計が40年間で培ってきた高度な技術やノウハウをグループ全体の共通資産として蓄積します。グループ内の若手施工管理職や営業職との活発な人材交流を通じて、次世代を担う総合的な不動産・建築人材の育成を図ります。

グループイン後も、株式会社エフイーエー設計の現代表者は継続して経営の指揮を執ります。同社がこれまでに築き上げてきた既存のクライアント企業様との大切な取引関係や、従業員の雇用環境、そして伝統ある技術ノウハウを最優先で守り、これを尊重しながら、当社グループの成長戦略との融和を図ってまいります。

【株式取得（グループ化）対象会社の概要】

社名： 株式会社エフイーエー設計

所在地：東京都品川区西五反田7-17-5

事業内容： 一級建築士事務所（建築設計・監理、既存建築物耐震診断、構造強度検討・ 住宅防音工事設計監理 等）

当社は今後も、親和性の高い専門領域を持つ企業とのM&Aやアライアンスを積極的に推進し、バリューチェーンの強化を図るとともに、各地域・各事業領域における専門性を結集させ、社会に必要とされる「総合不動産企業グループ」としての成長をさらに加速させてまいります。

会社名：株式会社エム・ジェイホーム

代表者：代表取締役 葛川 睦

設立 ：平成17年11月

資本金：66,000,000円

所在地：〒526-0835 滋賀県長浜市室町655

コーポレートサイト：https://www.mj-home.co.jp/

賃貸住宅・物件情報サイト：https://www.chintai-siga.com/