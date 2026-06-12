「第5回 推し活EXPO【夏】」にエプソンブースを出展

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社（代表取締役社長：栗林治夫、以下 エプソン）は、2026年6月24日（水）～26（金）に東京ビッグサイトで開催される「第5回 推し活EXPO【夏】」に出展します。

エプソンでは、推し活を軸としたビジネスソリューションの提供に取り組んでいます。

今年の推し活EXPOでは、エプソンの技術を活用した新規事業の共創を目指すコンテスト"Epson Innovation Challenge 2026(https://www.epson.jp/ec/event/eic2026-report/)"入賞プロダクトである「Live Memory Print（提供：株式会社yomiyomi）」をはじめ、家庭用・商業用小型プリンターで広がる推し活グッズ展開やプロジェクターによる映像体験をご覧いただけます。

推し活グッズにおいては、作り方レシピもご用意。皆さまと一緒に、「好き」の楽しみ方、ビジネス化への道筋を考えます。

■出展テーマ

推し活応援部

みんなの「好き」を、飾ろう。映そう。残そう。遊ぼう！

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33845/table/814_1_5f16a82858a159fa6cf297d9c8f1531d.jpg?v=202606120751 ]

■エプソンブース出展内容

1．ホームプリンターでつくる推し活グッズみんなの「好き」を、飾ろう。

A4・A3・モバイルプリンターで作れるグッズを多数ご紹介！

「Epson Creative Print」を用いた、推し活グッズ制作体験ができます。

【グッズのイメージ】

トレーディングカード（注1）カップホルダー（注1）プリントシール風4カットカード（注1）

Epson Creative Print(https://www.epson.jp/connect/mobile/creative-print/)

展示製品：ホームプリンター EP-887AP製品ページ(https://www.epson.jp/products/colorio/ep887a/)

展示製品：ホームプリンター EW-M973A3T製品ページ(https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm973a3t/)

展示製品：モバイルプリンター PF-71製品ページ(https://www.epson.jp/products/colorio/pf71/)

展示製品：モバイルプリンター PX-S06W製品ページ(https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxs06/)

（注1）グッズ内に使用している画像は、著作権者の許可を得て使用しています。

2．プロジェクターで楽しむ推し活空間みんなの「好き」を、映そう。

「大画面」だけじゃない。プロジェクターで推しと家具のコラボレーション！新感覚の推し活体験をお届けします。

展示製品：EF-71・EF-72・EF-73製品ページ(https://www.epson.jp/products/homeprojector/ef72/)

3．消えゆく"記録"を残り続ける"記憶"へ「Live Memory Print」みんなの「好き」を、残そう。

ライブ会場からご家庭まで。ファンの熱狂をアーカイブするプロダクト。

マイクに向かって叫べ！70dbを超えたら撮影され、レシート写真が出てくる仕組み。Today's Poster自分だけの思い出を、ポスターに。

Epson Innovation Challenge 2026 開催レポート(https://www.epson.jp/ec/event/eic2026-report/)

展示製品：レシートプリンター TM-m10製品ページ(https://www.epson.jp/products/receiptprinter/tmm10/)

展示製品：ホームプリンター EW-M757TW製品ページ(https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm757t/)

4．商業プリンターでつくる推し活グッズみんなの「好き」を、遊ぼう！

Tシャツやバッグ、マグカップなどの小ロットグッズ制作に最適。

会場でお選びいただいた柄でタオル・トートバッグを制作するフローをご覧いただけます。

エプソンのウェアプリント(https://www.epson.jp/products/largeprinter/use/wear/)

エプソンのグッズプリント(https://www.epson.jp/products/largeprinter/use/goods/)

展示製品：ガーメントプリンター SC-F1050製品ページ(https://www.epson.jp/products/largeprinter/scf1050/)

展示製品：昇華転写プリンター SC-F150製品ページ(https://www.epson.jp/products/largeprinter/scf150/)

▼推し活EXPO【夏】展 来場者登録はこちら

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/fave.html