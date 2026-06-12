韓国コンテンポラリーキッチンウェアブランド「Heriter（ヘリター）」、日本最大級のライフスタイル展示会「Interior Lifestyle Tokyo 2026」に出展

株式会社PRJCT韓国キッチンウェアブランド「heriter」が、Interior Lifestyle Tokyo 2026に出展したブースの様子

株式会社PRJCTが日本市場での事業展開を支援する韓国コンテンポラリーキッチンウェアブランド「Heriter（ヘリター）」が、2026年6月10日（水)から12日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「Interior Lifestyle Tokyo 2026」に出展いたします。

本展示会では、日本および海外のバイヤーの皆様に向けて、Heriterのブランド価値や製品の魅力をご紹介いたします。

Heriterは、韓国独自の美意識と職人精神を現代のライフスタイルに合わせて再解釈するコンテンポラリーキッチンウェアブランドです。伝統的な造形美と素材への深い理解をもとに、日常の中で長く愛用できる高品質なキッチンアイテムを、洗練されたデザインで表現しています。

韓国国内においても、感度の高いデザイン性と実用性を兼ね備えたブランドとして注目を集めており、現代的なライフスタイルを志向する女性消費者を中心に高い支持を得ています。現在は韓国の主要百貨店やライフスタイルセレクトセレクトショップを通じて展開しており、韓国コンテンポラリーデザインを代表するキッチンウェアブランドとしての地位を確立しています。

代表商品には、厚さ0.25mmの柔軟なステンレス素材を採用した「Sooテーブルマットシリーズ」や、シングルウォールとダブルウォール構造を組み合わせたグラスウェアシリーズなどがあります。各製品は機能性だけでなく、素材や構造を通じて日常に新たな使用体験を提案しています。

近年、グローバルリビング市場では、製品そのものの機能だけでなく、ブランドが持つ文化的背景やデザインアイデンティティを重視する傾向が高まっています。Heriterは今回の展示を通じて、韓国の美意識と機能性を兼ね備えたブランドならでは価値を発信し、新たな流通パートナーとの接点創出を目指します。

Heriter担当者は、「今回の展示を通じて、Heriterのデザインアイデンティティと製品の魅力をより多くの方に知っていただきたいと考えています。今後も韓国らしさを基盤としたコンテンポラリーキッチンウェアブランドとして、グローバル市場での展開を拡大してまいります」とコメントしています。

公式サイト ：https://heriter.co.kr

公式Instagram ：https://www.instagram.com/heriter.atelier

お問い合わせ ：info@prjctsave.jp

■ 株式会社PRJCTについて

株式会社PRJCTは、日本国内の物流・流通インフラを活用し、海外ブランドの日本総代理店事業および市場参入支援を行っています。流通開拓に加え、ポップアップストアの企画・運営やマーケティング支援を通じて、ブランドの日本市場における事業展開をサポートしています。