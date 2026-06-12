【開催レポート】即日入会希望も！株式会社武蔵野「経営者アカデミー(R)」が公開する、社長がいなくても現場が回る仕組み化の具体的な方法と生産性向上の極意を無料講演会にて公開。

株式会社武蔵野

■指示待ち社員が自走する組織へ！中小企業の課題を解決する「仕組み化」

株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）が提供する「経営者アカデミー(R)」による経営者向け無料講演会『実行力が劇的に変わる「組織の土台」の作り方セミナー』がオンラインで開催されました。

参加者アンケートでは「属人化」「社員の実行力向上」といった悩みが多数寄せられ、多くの中小企業が組織の機能不全に直面していることが浮き彫りになりました。

本講演では、常務取締役の佐藤義昭が登壇し、精神論ではなく「仕組み」で稼ぐ組織へと転換する具体策を解説しました。

■社長がいなくても現場が回る仕組み化の具体的な方法

講演では、社長がいなくても現場が回る仕組み化の具体的な方法として、「経営計画書の明文化」と「環境整備」の重要性が語られました。経営計画書を「経営の姿勢を言語化」した教科書として活用し、社長の想いを全社員に浸透させることで、幹部が社長と同じ判断基準で動けるようになります。

また、掃除などの物理的な「型」を徹底する環境整備により、ルールを守る文化を現場に根付かせ、「決められたことを、決められた通りにやる」実行の習慣を刷り込むノウハウが公開されました。

■生産性を短期間で上げる、中小企業の仕組み化のやりかた

生産性を短期間で上げる、中小企業の仕組み化のやり方として、トップダウンからボトムアップへと移行するステップが紹介されました。さらに本講演の目玉として、実際に「経営者アカデミー(R)」を導入している企業様の事例を、担当する実際のコンサルタントから直接紹介しました。

受動的な組織が「実行計画書」の作成と「環境整備」の導入を通じて自律改善へと転換したリアルな軌跡が語られ、視聴者が「自社に導入した場合の具体的なサポートイメージ」を鮮明に描ける内容となりました。

■継続的な業績アップを実現する経営コンサルの選び方は？

自社だけで新たな仕組みを導入しようとすると、社長と幹部の温度差により挫折しがちです。継続的な業績アップを実現する経営コンサルの選び方は、「理論だけでなく、現場で売上の成果が出る実践的なノウハウを持っているか」、そして「第三者の立場で伴走型で支援してくれるか」が重要です。

今回の講演では、コンサルタントによる生々しい事例紹介が参加者の心を打ち、開催直後に「すぐに自社でも導入したい」とアカデミー入会希望の連絡が寄せられるほどの大きな反響を生みました。株式会社武蔵野の「経営者アカデミー(R)」は、現場を混乱させずに管理体制の仕組み導入を支援し、コンサル頼みにならない自走組織づくりを強力にサポートします。

■参加者の声（アンケートより抜粋）

・「経営計画書は『経営の姿勢を言語化』したものであるとのお話に感銘を受けました。そのようなものを作る意識で計画書を作成していきたいです」

・「やろうとしていること、やり始めていること、いずれも中途半端な感じになってるのをどう整備して行くかのヒントが得られたように思います」

・「トップダウンからボトムアップに移る経緯の話が良かった」

株式会社武蔵野は、今後も「社長一人の力」に頼らず、現場の社員一人ひとりが自律的に動ける組織づくりを全国に広げ、中小企業の持続可能な成長を支援してまいります。

■ 株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■ 経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp