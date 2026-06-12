兵庫・湯村温泉「湧泉の宿ゆあむ」、夏の味覚・白イカ姿造り付プランを提供。新プランも登場【2026年6月16日（火）～9月3日（木）】

アイアンドエフ・ビルディング株式会社兵庫県浜坂港産白イカ／イメージ

アイアンドエフ・ビルディング株式会社(本社：大阪市北区、代表取締役：泉 邦治)が運営するビナリオホテルズ＆リゾーツの施設の1つ「山陰湯村温泉 湧泉（ゆうせん）の宿ゆあむ」（兵庫県）では夏の味覚・白イカ姿造り付プランを2026年6月16日（火）～9月3日（木）にご提供いたします。

兵庫県浜坂港産 白イカ姿造り

イカの中では、最高級ランクの「剣先イカ」は、山陰地方では「白イカ」と呼ばれています。山陰湯村温泉湧泉の宿ゆあむでは、地元/兵庫県新温泉町にある浜坂港より仕入れた「白イカ」をご提供いたします。

白イカはその名の通り身が白く、夏に旬を迎えます。素材本来の美味しさとともに、その美しい姿形も楽しめる「姿造り」で堪能することができます。

2026年は新たな宿泊プランも登場し、「白イカの姿造り」を楽しめる夏のプランを全3種類ご用意しております。

※白イカの姿造りは活イカではございません。写真は2名様分のイメージです。

※白イカの姿造りは、2～3名様で1匹（人数に合わせたサイズ）のご提供をいたします。

1.【夏/イカ1品】浜坂産白イカ姿造り×創作会席（新プラン）

兵庫県浜坂港産白イカ／イメージ

2026年新プラン。夏のスタンダード会席をベースに「白イカの姿造り」1品付の、期間限定のワンランクアッププラン。

2.【夏/2大グルメ】「但馬」の地元銘柄を味わう＜浜坂産白イカ姿造り・但馬牛陶板焼き60g＞【夏/2大グルメ】「但馬」の地元銘柄を味わう＜浜坂産白イカ姿造り・但馬牛陶板焼き60g＞

1.をさらにワンランクアップ。「白イカの姿造り」だけでなく、地元銘柄「但馬牛」も堪能できるプランです。

但馬牛は、兵庫県で飼育された黒毛和牛で、長年に渡り他府県の牛との交配を避け血統を守り続けている、当館が位置する兵庫県・但馬地区のブランド和牛です。皮下脂肪は少なく、良質な筋繊維を持っており「赤身と脂の旨さ」が特徴です。上質な但馬牛を香ばしい陶板焼きでお好きな焼き加減にてご堪能いただけます。

3.【夏/一押し】夏の贅沢～特選会席～＜白イカ姿造り・アワビ・但馬牛・但馬鶏＞夏の贅沢～特選会席～＜白イカ姿造り・アワビ・但馬牛・但馬鶏＞

夏の山陰/厳選食材をご堪能できる特選/グレードアッププランです。

「白イカの姿造り」だけでなく、地元銘柄「但馬牛」をはじめ、アワビや但馬地方の地鶏「但馬鶏」もお楽しみいただけます。

プラン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96619/table/72_1_4dd37741cabbb76e2e0d70ef50f6d848.jpg?v=202606121251 ]詳細を見る :https://app.e-concierge.net/v3a/hotels/20015/plan?plan=79&select=plan&room=1&adult=2&isDayTrip=false&isUnknownDate=true[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96619/table/72_2_727d25b05048b71879907bd888e4509d.jpg?v=202606121251 ]詳細を見る :https://app.e-concierge.net/v3a/hotels/20015/plan?plan=36&select=plan&room=1&adult=2&sort=&isDayTrip=false&isUnknownDate=true[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96619/table/72_3_1df6017b5bd18def5c050949cf956374.jpg?v=202606121251 ]詳細を見る :https://app.e-concierge.net/v3a/hotels/20015/plan?plan=38&select=plan&room=1&adult=2&sort=&isDayTrip=false&isUnknownDate=true

※消費税・サービス料込

※2名1室利用時1名あたりの参考価格

※入湯税150円別途

※公式ホームページにおいて会員（＝ビナリオポイント会員）ログインすると会員価格で予約することができます。ログインせず、非会員のままで予約すると一般価格が適用されます。

URL：https://hotel-binario.jp/member/

概要

【山陰湯村温泉 湧泉の宿ゆあむ】

URL: https://www.yukemuri.co.jp/

天然温泉（大浴場）

美人の湯として知られる兵庫県北部の湯村温泉に位置し、兵庫の伝統工芸品「豊岡杞柳（きりゅう）細工」をモチーフに’編む’というコンセプトで館内をデザイン。

「豊岡杞柳（きりゅう）細工」

客室で温泉を愉しめる温泉半露天風呂付客室＜かわみ＞（2023年リニューアル）をはじめ、素足で過ごせる「和モダンツイン」客室などのベッドタイプの客室や、日本らしい従来の布団タイプの純和室などバリエーション豊かな客室があり、思い思いの時間をお過ごしいただけます。

温泉半露天風呂付き客室＜かわみ＞ スイート和モダン【87平米／定員6名】（2023年リニューアル）和モダンツイン客室【34平米／定員2名】

「身体に優しい」をテーマとした素材重視の創作会席をご夕食/ご朝食ともにお愉しみいただけます。

＜アワード受賞歴＞

・温泉宿・ホテル総選挙2022 朝食自慢部門 全国第2位、関西エリア 第1位 獲得 ほか

山陰地産地消の”温かい”朝食

関西でも知る人ぞ知る静寂な温泉街に佇む川沿いの温泉宿です。

山陰湯村温泉 湧泉（ゆうせん）の宿ゆあむ 目の前を流れる春来川（はるきがわ）

周辺観光としては、鳥取砂丘（鳥取県鳥取市/車約40分）、竹田城跡（兵庫県朝来市/車約75分）をはじめ、ドライブやツーリングにも最適な美しい海水浴場（兵庫県新温泉町/車30圏内多数）などがあります。

鳥取砂丘（鳥取県鳥取市）／車約40分諸寄海岸（兵庫県新温泉町）／車約20分（城山園地からの眺め）

所在地：〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1610

TEL ： 0796-92-1101

FAX ： 0796-92-1201

URL ： https://www.yukemuri.co.jp/

客室数 ：34室

温泉 ：男女別露天風呂付大浴場

駐車場 ：専用駐車場50台(無料)

外観とすぐそばを流れる春来川

アクセス：

・大阪/梅田、千里ニュータウンより特急バスで約3時間半

・JR浜坂駅より湯村温泉行きバスで約25分

・鳥取砂丘コナン空港からレンタカーで約45分

・北近畿豊岡自動車道「八鹿氷ノ山I.C」より国道9号線を鳥取方面へ約45分

【運営会社概要】

社名：アイアンドエフ・ビルディング株式会社

代表：代表取締役 泉 邦治（いずみ くにはる）

本社所在地：大阪市北区豊崎3丁目9-7

URL：会社概要 https://iandf.co.jp/

ビナリオホテルズ＆リゾーツ https://hotel-binario.jp/

設立年：1973年1月

資本金：8,000万円

従業員数：約100人

事業内容：ホテル所有運営及び不動産賃貸業