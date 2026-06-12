DYM MESSENGERS、25-26 SEASONの集大成となる作品『月食』を披露　D.LEAGUE CHAMPIONSHIPで挑戦の軌跡を刻む

株式会社DYM



WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）が運営するプロダンスチーム「DYM MESSENGERS」（読み：ディーワイエム メッセンジャーズ）は、2026年5月31日に開催された「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON CHAMPIONSHIP」に出場し、25-26 SEASONの集大成となる作品『月食（げっしょく）』を披露いたしました。

DYM MESSENGERSは23-24 SEASONより第一生命 D.LEAGUEへ参画。

参画初年度にはREGULAR SEASON6位、CHAMPIONSHIP3位タイという成績を収め、24-25 SEASONにはレギュラーシーズン内CYPHER ROUNDにて1位を獲得。

参画3年目となる25-26 SEASONは、CYPHER ROUNDで2年連続となる1位獲得を果たすとともに、レギュラーシーズン BLOCK VIBE 2位という飛躍を遂げ、CHAMPIONSHIP進出を決めました。

CHAMPIONSHIPでは、エースのYUUSHINを中心に、Takuya、GEN ROC、TAKUTO、Yoshiki、Quraio、花道、U-MIが出場。シーズンの集大成として制作したオリジナル作品『月食』を披露しました。

『月食』は、対戦相手であるMedical Concierge I'moonを月に見立て、その月をDYM MESSENGERSという名の惑星が覆い隠す様子を表現した作品です。破壊的ともいえる強烈な光を放ちながら、二度と再現することのできない一瞬の輝きをダンスで描き出しました。CHAMPIONSHIPという大舞台だからこそ生まれる緊張感とエネルギ

ーを作品へ落とし込み、今シーズンの集大成として披露しました。

対戦相手となったMedical Concierge I’moonとの一戦では、最終結果57.4％対42.6％で勝利には至らなかったものの、配信ジャッジでは相手チームの12.7％に対し12.3％と僅差の接戦を繰り広げました。また、テクニック評価では7.6％（相手4.9％）、エース評価では8.3％（相手4.2％）と相手を上回る支持を獲得。DYM MESSENGERSならではの高いパフォーマンス力を遺憾なく発揮しました。



DYM MESSENGERSは今後も、ダンスを通じて挑戦することの価値や可能性を発信しながら、さらなる高みを目指して活動してまいります。

【出場メンバー】

YUUSHIN（エース）

Takuya

GEN ROC

TAKUTO

Yoshiki

Quraio

花道

U-MI

■「第一生命 D.LEAGUE 25-26 CHAMPIONSHIP」概要

D.LEAGUE 25-26 SEASONの年間王者を決定するトーナメント形式の最終決戦。約半年間にわたるREGULAR SEASONを戦い抜き、各BLOCK（BLOCK HYPE・BLOCK VIBE）の上位３チーム、計6チームのみが出場権を手にすることができる舞台。



開催日時：2026年5月31日（日）17:00開場 / 18:00開演

会場：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区）

詳細URL：https://home.dleague.co.jp/games/season/25-26/championship/

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、HR Tech事業、M＆A事業、海外医療事業、スポーツ事 業、飲食事業、メディカルソリューション事業、等

(9)URL ：https://dym.asia/