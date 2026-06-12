横浜七夕祭り2026 横浜の名店が続々集結！【公式第三弾リリース】

株式会社 八六商店

昨年、横浜は山下公園にて約30万人を動員した伝説のイベント「横浜七夕祭り」

場所を臨港パーク＆パシフィコ横浜に移した今年は、横浜の名店が続々と集結しています！

昨年大好評だったグルメエリア。今年も人気店舗が参加決定。

梅やハングリータイガー村木屋油そば専門店 ぶらぶらデリカテッセンミュンヘン

・横浜で創業100年以上の鶏肉屋「梅や」

・ハマっ子に愛され続けて50年。横浜を代表するハンバーグ/ステーキ店「ハングリータイガー」

・横浜を中心に圧倒的な人気を誇る居酒屋「村木屋グループ」

・「十人十色の油そば」シンプルで飽きの来ない味を提供し続ける「ぶらぶら」

・横浜で創業40年の老舗ハム・ソーセージ屋「デリカテッセンミュンヘン」

昨年大好評だった飲食店が今年も継続参加！

さらに、イベント初出店の名店も！

横浜市民のソウルフード「スタミナカレーの店バーグ」

門外不出のスタミナカレーが、満を持してイベント初出店！

ハマっ子の胃袋を掴んで離さないあの味を、横浜七夕祭りでご堪能下さい。

チーズカフェ

さらに、全国からチーズ好きが訪れる、横浜の大人気店「チーズカフェ」

こだわりのチーズをふんだんに使用した逸品を横浜七夕祭りでお楽しみいただけます。

横浜七夕祭り限定メニューもご提供！

ピザーラ

日本発祥の宅配ピザチェーン「ピザーラ」

横浜七夕祭りでは、ここでしか味わえないオリジナルピザを販売予定。

ぜひ会場でお召し上がりください。

マリオンクレープ

クレープ業界一位の実績と知名度を誇る「マリオンクレープ」

こちらも横浜七夕祭り限定クレープを販売予定です。

味と見た目で２度楽しめる、話題必須のクレープを是非ご賞味ください！

横浜中の美味しいが大集合の「横浜七夕祭り2026」

各店舗、皆様のご来店を心よりお待ちしております！