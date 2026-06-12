”気象庁が「酷暑日」新設へ”　アクアイグニス淡路島で酷暑時代の新温浴。体温に近い“ぬる湯”風呂で夏の疲れを癒す、淡路島の新企画

株式会社アクアイグニス瀬戸内海に面した絶景露天風呂（伊弉諾の湯）

兵庫県淡路市の温泉リゾート「アクアイグニス淡路島」（株式会社アクアイグニス淡路島／代表取締役：立花哲也）は、2026年7月より夏季限定で、天然温泉「伊弉諾（いざなぎ）の湯」の露天風呂を、体温に近い約35℃の“不感温度”に設定した「ぬる湯露天」を開始いたします。地下1000mから湧き出る豊かな天然温泉を、新鮮な状態で加温循環ろ過してお届け。瀬戸内海の海風を感じながら、体に負担なく心ゆくまで長湯を楽しめるのが魅力です。泉質はナトリウム-塩化物泉で、やわらかな肌あたりと湯上がり後まで続く穏やかな温もりが特長。体温に近い約35℃のぬる湯だからこそ、その心地よさをじっくりと感じながらお過ごしいただけます。さらに、内湯に併設された「低温ミストサウナ」と組み合わせることで、心臓や血管に負担をかけずに自律神経を優しく整える、医学的にも贅沢なリラクセーションが実現。温泉法で認められた適応症である「疲労回復」「自律神経不安定症」「ストレスによる諸症状」へのアプローチとしても期待でき、熱いお湯や刺激の強いサウナが苦手な方も、心地よく心身をリセットできる夏の新しい温浴体験を提案します。

【企画背景｜“暑すぎる夏”だからこそ求められる、新しい温泉体験】

気象庁が2026年夏から、最高気温40℃以上を指す「酷暑日（こくしょび）」の言葉を新設するなど、日本の夏はこれまで以上に厳しさを増しています。

・「夏は熱いお風呂に入りづらい」

・「温泉には入りたいけれど、汗をかきすぎるのは避けたい」

・「サウナ後にもっと心地よくクールダウンしたい」

そんな声が高まる中、アクアイグニス淡路島では、“夏だからこそ入りたくなる温泉”をテーマに、新たな温浴体験を企画しました。

【特徴｜体温に近い“35℃”が生む、極上のリラックス】

1. 身体をゆるやかに整える「不感温度」

地下1000mから湧き出る天然温泉100％を使用した露天風呂を、あえて体温に近い約35℃の“ぬる湯”に設定。熱くも冷たくも感じにくい不感温度帯ならではの心地よさが、夏の火照った身体をゆるやかに整えます。

2. まるで温泉の中での外気浴

身体を包み込むようなやわらかな湯あたりと、瀬戸内海から吹き抜ける潮風が、火照った身体をゆっくりとクールダウン。一般的な高温浴とは異なり、長時間でも負担感が少なく、気づけばゆったり浸かってしまう心地よさも“ぬる湯”ならではの魅力です。目の前に広がる海、時間とともに表情を変える空、淡路島の穏やかな風景。まるで“温泉の中で外気浴しているような感覚”で、夏の疲れや暑さをゆるやかに解きほぐします。

3. 誰もが安心して楽しめる温度設計

熱いお湯が苦手な方や、小さなお子様連れのファミリー、温泉初心者にも入りやすい温度設計となっており、「淡路島の日帰り温泉」「海が見える露天風呂」「夏の淡路島旅行」を探している方にもおすすめです。大阪湾と瀬戸内海を望む圧倒的なロケーションの中で、心と身体をゆるやかに整える、“夏の温泉リゾート時間”をお楽しみください。

【天然温泉「伊弉諾の湯」泉質・適応症概要】

内湯／伊弉諾の湯 浴室内湯／座トージ(ミストサウナ)内の薬石

筋肉もしくは関節の慢性的な痛みまたはこわばり（関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期）、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下（胃がもたれる、腸にガスがたまるなど）、軽症高血圧、耐糖能異常（糖尿病）、軽い高コレステロール血症、軽い喘息または肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状（睡眠障害、うつ状態など）、病後回復期、疲労回復、健康増進など

アクアイグニス淡路島

アクアイグニス淡路島絶景！インフィニティ温泉／伊弉冉の湯湯

明石海峡を越えた瞬間、非日常が始まる。淡路島北部にある複合型温泉リゾート施設。【食】と【癒やし】をテーマに、心ゆくまでリラックスいただける天然温泉や、幅45ｍの淡路島最大級インフィニティ温泉、旬の素材を活かした地産地消の料理を提供するレストラン、非日常を体験できるトレーラーでの宿泊サービスをご用意。さらに、アクティブな旅を叶える車中泊やレンタルサイクル、RVパークのサービスも充実した、複合型温泉施設です。非日常を体験できるトレーラーを利用した宿泊サービスは2025年6月よりサービス開始。宿泊施設トレーラーパークは非日常の宿泊体験が可能です。

HP https://www.aquaignis-awaji.jp/

所在地 〒656-2306兵庫県淡路市夢舞台2-28

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TEL 0799-73-6602（代表）

定休日 なし※淡路島国営明石海峡公園の定休日に準ずる※店舗により異なる

運営会社 株式会社アクアイグニス(本社：東京都中央区、代表取締役:立花哲也)

【アクセス】

🚙車でお越しの場合

■神戸・大阪方面から

阪神高速、第二神明道路より神戸淡路鳴門自動車道に乗りかえ淡路I.C.を降りて国道28号を南へ５分

■徳島方面から

神戸淡路鳴門自動車道、東浦ICを降り、国道28号を北に10分

🚌高速バスをご利用の場合

■JR新神戸駅、三宮、舞子方面から 高速バスで約60分→「聖隷淡路病院前」バス停下車→徒歩3分

■大阪方面よりお越しのお客様：神戸淡路鳴門自動車道「明石海峡大橋」を渡り、観覧車のある淡路ICを降り、国道28号を南に5分

・Googleマップで「アクアイグニス淡路島」と検索して頂くことをお勧めしております。

・車のナビで住所を入れると「淡路夢舞台」に案内されてしまいますのでご注意ください。

・「国営明石海峡公園海岸北」駐車場へお越しくださいませ。当施設は海側にございます。

公式Instagram :https://www.instagram.com/aquaignis_awaji/?hl=ja