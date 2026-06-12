2026年に共に10周年を迎えるQuizKnockとタンブルウィードがコラボ！　体験型ナゾトキ公演「Unlock!」を8月7日から期間限定で開催します

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、株式会社グリーンダイス（東京都調布市、代表取締役 斉藤敦）が運営する体験型ナゾトキブランド「タンブルウィード」とコラボレーションし、体験型ナゾトキ公演「Unlock!」を2026年8月7日（金）から9月27日（日）まで、「タンブルウィードナゾベース下北沢」にて開催します。

QuizKnockとタンブルウィードは、2026年に共に10周年を迎えます。

伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」は、2026年に活動10周年を迎えるにあたり、2025年10月2日に「QuizKnock10周年プロジェクト」を立ち上げました。

同じく、体験型ナゾトキブランド「タンブルウィード」は、2026年8月26日に創立10周年を迎えることを記念し、2026年4月より「Tumbleweed 10th Anniversary Project」を始動しました。

今回は、2026年に共に10周年を迎えるQuizKnockとタンブルウィードがコラボレーション！ QuizKnock発の謎解き制作チーム・NazoLockとタンブルウィードが共同制作した体験型ナゾトキ公演「Unlock!」を期間限定で開催します。

本公演は、テーブルごとに分かれた複数のチームが同時に謎解きを進めていく「ホール型」と呼ばれるゲーム形式です。最大4名でプレイすることができ、協力しながらクリアを目指す体験型ナゾトキゲームイベントです。

公演開始に先立ち、6月14日（日）20時からチケットの発売を開始します。本公演では、8月7日（金）～8月14日（金）の期間に参加した方向けの「早期参加特典」や、ご自宅で謎解きを楽しむことができる「持ち帰りナゾ」の販売も実施します。各種特典やグッズの詳細、チケットの購入方法につきましては、特設サイトをご確認ください。

謎解き好きの方も、どちらのファンの方も楽しむことができる、本気のナゾトキ体験作りに挑戦しました。ぜひお越しください！

特設サイト：https://tumbleweed.jp/event/unlock

体験型ナゾトキ公演「Unlock!」概要

開催日程：

2026年8月7日（金）～2026年9月27日（日）

※詳しい開催スケジュールは特設サイトをご確認ください。

実施店舗：

タンブルウィードナゾベース下北沢

（〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目22－16 シュロス下北沢 1階）

イベント内容：

・チーム人数 最大4名

・所要時間 約110～120分

・スタート形式 一斉スタート

・開催場所 屋内

ストーリー：

「彼」は、嘆いていた。

どうして自分ばかり、

バツを受けないといけないのかと。

「彼」は、思いついた。

みんなにも、

バツを受けてもらえばいいじゃないかと。

「彼」は、作り上げた。

バツをかけた、最強の、最高の、ゲームを。

チケット情報：

・一般（1名）4,400円

・グループ（1～4名）16,800円

・限定ナゾ付き 一般（1名）5,900円

・限定ナゾ付き グループ（1～4名）22,800円

※上記、すべて税込

※その他詳細は特設サイトを必ずご確認ください。

早期参加者特典：

8月7日（金）～8月14日（金）の期間に公演に参加した方全員に、本公演限定コレクターズステッカーを無料で配布

※無料配布期間終了後は会場限定で別売りでの販売となります。（なくなり次第販売終了）

※通常版の成功/失敗ステッカーは無料配布いたします。

特設サイト：

https://tumbleweed.jp/event/unlock

※サイト内にあるゲームに関する注意事項などよくお読みください。

タンブルウィードとは

タンブルウィードは、「いつまでも色褪せない衝撃を。」をコンセプトに掲げ、体験後も強く印象に残るナゾトキイベントの制作を行っています。

特に謎解きに慣れ親しんだプレイヤーや、思考することそのものを楽しむ層に向けて、手ごたえのある難易度設計と、ひらめきの質を追求した構造により、「解けた瞬間の衝撃」が強く印象に残る体験を提供しています。

単なる娯楽として消費されるのではなく、体験後も記憶に残り続けることを目指した設計が、多くのコアファンから支持されている理由のひとつです。

NazoLockとは

QuizKnock発の謎解き制作チーム。

東京ドームシティを舞台にした「トーキョーディスカバリーシティ！」や「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」など、大規模な周遊型謎解きを手がける。

さらに、オリジナルの持ち帰り謎から、QuizKnockの動画に登場する謎解き企画まで、謎解き体験を幅広く提供している。

NazoLock公式X：https://x.com/NazoLock_baton

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/