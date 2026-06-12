【焼肉の和民】父の日は焼肉でカンパイ♪6月17日から5日間限定でお父さんへワンドリンクプレゼント！！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が全国で展開する、高品質な焼肉をリーズナブルな価格で提供する「焼肉の和民」は、2026年6月17日（水）～2026年6月21日（日）の期間限定で、ご家族もしくはご夫婦でご来店のお父さんを対象に、税込み495円以下のドリンクメニューを1杯無料とする「父の日ワンドリンクプレゼント」キャンペーンを開催いたします。

今回の父の日「ワンドリンクプレゼント」は、毎日ご家族の為にがんばる日本中のお父さんへ、私たちからのささやかな贈り物です。アルコールドリンクが苦手なお父さん、お車でお越しのお父さんは是非ドリンクバーをご利用ください。おいしい焼肉と飲み物を心行くまで楽しみ、素敵な思い出の1ページに、ぜひ『焼肉の和民』をご利用ください。

https://yakiniku-watami.com/

父の日『ワンドリンクプレゼント』概要

◆対象店舗：全国の「焼肉の和民」 19店舗

大鳥居駅前店/横浜店/大和八木南口駅前店/川越東口クレアモール店/錦糸町南口駅前店/名駅店/なんば店/国分寺南口店/朝霞台駅前店/東岡崎駅前店/川西能勢口駅前店/本山駅前店/明石駅前店/調布南口店/小野店/梅田茶屋町店/志村坂上店/池袋東口店/亀有駅前店

◆対象期間： 2026年6月17日（水）～2026年6月21日（日）

◆店舗情報：https://yakiniku-watami.com/shop/

◆内容：ご家族、ご夫婦でご来店のお父さんが対象

税込み495円以下のドリンクメニューを1杯無料提供

※1組様税込み2,500円以上のご飲食をお願いします。

※注文時、会計時にサービスご利用の旨をスタッフへお声掛けください。

トッキュウレーン『焼肉の和民』について

看板商品である希少部位プレートフィンガーを使用した「ワタミカルビ」や店舗で手切りする鮮度抜群の「ハラミ」といった王道の焼肉メニューや、バラエティ豊かなサイドメニュー、ビール、ハイボール、ビアボールなど豊富なアルコールメニューを取り揃え、『もっと気軽に、もっと楽しく、美味い焼肉が食べたい！だから今日は焼肉にしよう』と、ひとりでも多くのお客様に「焼肉」時間を楽しみ尽くしていただきたいという思いで、焼肉食べ放題プランや飲み放題プランをはじめ、「焼肉定食ランチ」や「学割プラン」、「ちょい飲み焼肉セット」「ひとり焼肉」など、多様化するお客様の様々なニーズにお応えし「安くて美味しい和民」へ挑戦し続けます。

メニュー情報：https://yakiniku-watami.com/alacarte/

◆特急レーンや配膳ロボットの活用

商品は”特急レーン”や“料理配膳ロボット”を活用してご提供することで、お客様の従業員との接触率を低減させ、安心の食空間提供に努めております。※特急レーンや料理配膳ロボットの配備は店舗により異なります。

◆店内換気を強化

最新の排煙・空調設備を導入しています。３分に１回、店内の空気の完全入替えを行っており、安全安心な空間でお食事をお楽しみいただけます。

◆アルコール消毒液の設置

ご来店されるお客様がいつでも手指を消毒でき、安心して食事をお楽しみいただけるよう、入口やトイレ、各テーブルなどにアルコール消毒液を設置しております。

◆従業員の健康チェック、手洗い、手指の消毒の徹底

従業員は始業前の検温をはじめ、手洗いとアルコールによる手指の消毒を徹底し、お客様に安心して食事をお楽しみいただけるよう努めております。

◆店内衛生管理の徹底（調理器具・テーブル・トイレ等の殺菌の徹底）

お客様の触れる機会が多い箇所へのアルコール噴霧による消毒や拭き取りによる除菌を実施しております。

希少部位プレートフィンガー「ワタミカルビ」鮮度抜群の「手切りハラミ」極厚牛タン背徳TKM石焼ビビンパ和民の盛岡冷麺ユッケジャンスープ背油たっぷり豚骨らぁめん焼肉専用キャベツサラダ17種のデザートサントリー生ビール豊富なアルコールメニュー

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/