『プロサッカークラブをつくろう！2026』最新PVに出演中の影山優佳さんへのインタビューを掲載

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam、Google Play Games on PC）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、新たなプロモーション映像を公開中です。本リリースでは、PVに出演するタレント・影山優佳さんへのインタビューをお届けします。

『プロサッカークラブをつくろう！2026』いますぐプレイ！

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3271000

Google Play Games on PC：https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions(https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions)

影山さんが出演されているPV『情熱は、続く』篇は、“サッカー愛こそ、すべての原点。”をテーマに、サッカーと共に紡がれていく歴史と、そこにあるドラマを、影山さんの語りとともに描いています。サッカーを構成するすべての熱量がうみだす“共にクラブを創り上げる”という唯一無二の体験を通じて、サッカー経営シミュレーション「サカつく」の原点を表現した映像となっています。

本リリースで公開する影山さんへのインタビューでは、“サッカーへの愛”や“サッカーにまつわるドラマ”についてお聞きしています。ぜひ、映像とあわせてご覧ください。

【サカつく2026】PV『情熱は、続く』篇

https://www.youtube.com/watch?v=AAjMknKUa2k(https://www.youtube.com/watch?v=AAjMknKUa2k)

■影山優佳さんインタビュー

――サッカーに初めて出会ったのはいつ頃、どのようなシチュエーションでしたか？

最初の出会いは、厳密には自分の記憶より前になります。2002年の日韓ワールドカップの時、私はまだ1歳だったのですが、家族に抱えられて埼玉スタジアムに行っていたそうです。私の人生は最初からサッカーが近くにあったんだなと思います。

サッカーをやり始めたのは5歳頃で、地元の少年サッカーチームに入ってプレーしていました。

――サッカーに出会った頃のエピソードなどありますか？

家族がかなりのサッカー好きで、幼い頃から、1960年代から2000年代のワールドカップ映像やUEFAチャンピオンズリーグの録画などが、本当に毎晩みたいに流れていて、夜ふかししながら一緒に観ていました。英才教育ですね。

当時はもちろん全部理解できるわけじゃないんですけど、「昔のサッカーってこんなにスペース広いんだ」とか「国によって空気感が全然違う」とか、なんとなく肌感覚で覚えていった記憶があります。

――「サッカーが好きだ」と自覚されたタイミングを覚えていますか？

中学生の時、審判資格の勉強をした時です。

それまではプレーしたり応援したりする楽しさだったんですが、審判の視点に立った瞬間、「この選手は何を狙っていたんだろう」や「なんでここでファウルを取るんだろう」と、観戦が立体的になったんです。

審判の方々のすごさも実感できて、支える方々の仕事や努力にも感謝の気持ちが増しました。

――今回ご出演いただいたPVでは、日本サッカーの発展の歩みと、サッカーを愛する1人の人物の歩みを描いています。仮に、影山さんの回想を差し込むとすると、何年頃に、どういったシーンを差し込みたいですか？

1つ目は2013年なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のワールドカップ優勝です。私自身が少年サッカーチームで唯一の女子として孤軍奮闘状態だったところを、なでしこジャパンが180度変えてくれました。一生の憧れです。

もう1つは2022 FIFAワールドカップ。個人的には、この大会を境に仕事も含めて人生の景色が大きく変わりました。熱狂の中にいるだけじゃなく、「自分はサッカーとどう関わっていくんだろう」と考え始めた転機でした。

――今回のPVのテーマが“サッカー愛”でした。“サッカー愛”をお持ちの1人として、影山さんの考えるサッカーの魅力はどんな部分でしょうか？

サッカーって、答えがひとつじゃないところだと思います。

同じ11人、同じ90分なのに、思想が違う。前から奪うチームもあれば、構えて刺すチームもある。ボール保持を信じる人もいれば、奪って3秒で終わらせる人もいる。

私は特に、“チーム全体で相手を飲み込む感覚”が好きで、ゲーゲンプレスや強度の高い前進型のサッカーに惹かれます。勝敗だけじゃなく、「何を信じてその試合をしたか」が見えるスポーツなのが魅力です。

――サッカーに関する、忘れられないドラマ、エピソードはありますか？

私がサッカーを本格的に好きになったきっかけは、サンフレッチェ広島です。

特に2012年～2015年頃、個性たっぷりのメンバーをいまやサムライブルーの象徴・森保監督が束ねて、丁寧に組み立てていく。堅守速攻と配置・距離感・連動で勝っていく感じ……全員サッカーの美しさを教えていただきました。

「これは今でも思い出すサッカー」で言いますと、2013年の徳島ヴォルティス昇格です。

プレーオフから四国初のＪ１昇格を掴んだ時の熱量を鮮明に覚えています。セットプレーからの連続得点、全身全霊の守備……東京オリンピックに向けて新しくなった国立競技場（MUFGスタジアム）を見ると昇格プレーオフを思い出します。

――「ホワイトボードを用いた戦術分析が趣味」と伺っています。印象に残るクラブ、または代表チームの戦術はありますか？

マルセロ・ビエルサです。

初めて彼のチームを見た時は、「めちゃくちゃ走るサッカー」、「なんじゃこりゃ」という印象を持った記憶があります。攻撃的で組織的なサッカー、全力マンツーマン、数十分割されたフィールドと十数個のフォーメーション……観れば観るほど整理されていて、さらに疑問が生まれている。エル・ロコ（マルセロ・ビエルサの異名）の頭の中をのぞいてみたいと思って何年が過ぎただろうかという感じです。

最近は、その流れを現代向けにアップデートしているイラオラ監督（アンドニ・イラオラ）もおもしろいです。ビエルサの元でリーダーシップを発揮していた経験もあり、さらに強度だけじゃなく、攻守の切り替えやハメ方まで含めてデザインされている感じがしておもしろいです。時事的にも、ビッグクラブの噂も出ているので改めて注目しています。

――もしも影山さんが監督に就任する場合は、どのようなクラブを目指したいですか。

試合を観終わった後に「頭使って疲れたけどなんかおもしろかった」って言われるようなクラブです。

守備から攻撃まで連続性があり、その一挙手一投足にスタジアムが沸く、唸る。突飛なアイデアやサプライズに頼らず、育成やファンダムを含めた社会の構築に力を入れて、サッカーが根っことなり大きな木になる。文化といえるようなクラブ運営ができたら、選手・スタッフ・サポーターみんなでワクワクするだろうなと、夢見ています（笑）。

――予算や実現性などは無視するとして、この選手を柱としたチームを作ってみたい、という選手は今いらっしゃいますか？

過去・現在・未来に関係なくでしたら、ズラタン・イブラヒモビッチ選手、カカ選手、マルコ・ロイス選手、ドログバ（ディディエ・ドログバ）選手です。

現代ではもっともっと悩んでしまいますが、守備好きとして1人挙げるならバストーニ選手（アレッサンドロ・バストーニ）です。脅威のパス技術と視野の広さ、ポジショニングや切り込みのうまさ、戦術理解度と、すべてがすごい彼には、監督も選手も圧倒的信頼を置いていると思います。

――今回ご出演いただいたPVでは“サッカー愛こそ、すべての原点。”というコピーを使用しています。もしも影山さんがこのコピーで、プロモーション映像を企画されるとしたら、どのようなシーンを想像されますか？

深夜のテレビ、眠そうな子ども、古いワールドカップ映像、ポテトチップス、雨の練習場。全部がバラバラに見えて、最後に観客席の歓声で1つにつながる。

サッカーとは、特別な日の特別な誰かのものではなく、日常を積み重ねた先の幸せである。

……でしょうか。

――サッカーに興味を持った方に、「サッカーのここを楽しんでほしい」というポイントはありますか？

好きな選手を1人決めて追いかけてみてください。そして、その選手と対峙する選手がどんな人かを見たり、ボールを持っていない時に何をしているかを見たりすると、一気に世界が広がります。ピッチの中でボールがない場所って99％以上（？）なので！

あとはぜひスタジアムに一度足を運んでみてほしいです。あの歓声が私たちをいつでも迎え入れてくれます。

■PV公開記念キャンペーン実施！

プロモーション映像公開を記念し、公式X（エックス）アカウント（@sakatsuku20xx(https://x.com/sakatsuku20xx/)）にて、フォロー＆リポストキャンペーンを6月16日（火）まで実施します。Xアカウントをフォローのうえ、キャンペーン対象ポストをリポストいただくことで応募完了となります。

合計100名様にえらべるPay（最大10,000円分）が抽選でプレゼントされるほか、3名の方に影山優佳さんサイン入りの『サカつく2026』オリジナルユニフォームが当たります。

詳細はキャンペーン対象ポスト(https://x.com/sakatsuku20xx/status/2064633920390578299)をご確認ください。

【開催期間】2026年6月16日（火）23:59まで

【プレゼント内容】

・えらべるPay 最大10,000円分（100名様）

・影山優佳さんサイン入り『サカつく2026』オリジナルユニフォーム（3名様）

【応募方法】

その1：公式X（@sakatsuku20xx(https://x.com/sakatsuku20xx/)）をフォロー

その2：キャンペーン対象ポスト(https://x.com/sakatsuku20xx/status/2064633920390578299)をリポストする

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公認ライセンスを取得し、Ｊ1・Ｊ2・Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグ、Major League Soccer、日本代表など、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFC、FCバイエルン・ミュンヘンとのコラボがゲーム内で実現します。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam、Google Play Games on PC）

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(TM)Store URL：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam URL：https://store.steampowered.com/app/3271000

Google Play Games on PC：https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions(https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions)

配信開始日：2026年1月22日

価格：基本無料（アイテム課金）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2026 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo and the 3-Stripes mark are trademarks of adidas, used with permission. / (C) 2026 MLS. MLS, the MLS logo, Major League Soccer, and MLS Club identifications used on or in connection with this product are trademarks, copyrights or other forms of intellectual property of Major League Soccer L.L.C., are used by permission and may not be used in whole or part, without the prior written consent of Major League Soccer, L.L.C. All Rights reserved. / (C) 2026 MLSPA, MLSPA logo, Major League Soccer Players Association, and MLS Players Association are trademarks and copyrights of the Major League Soccer Players Association. Player Identities are granted from individual members of the MLSPA to the MLSPA for use in group licensing. All rights reserved. / (C) 2026 OneTeam. All rights reserved. / (C) FC Bayern München AG - 2026 / Licensed by BG Pathum United / (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。