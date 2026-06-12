レディース浴衣ブランド「Dita(ディータ)」、浴衣のPOPUPストアを東京・名古屋・大阪・福岡の【4都市同時開催】(2026年7月1日～8月2日開催)

株式会社ピー・ビー・アイ

毎年大人気の東京を筆頭に、初の名古屋も加わった4都市開催。

株式会社ピー・ビー・アイ（代表取締役社長：小林孝志、本社：東京都世田谷区）が展開するレディース浴衣ブランドのDita(ディータ)が、2026年7月1日(水)～8月2日(日)開催の間、浴衣のPOPUPストアを開催します。

【web store】

https://ditatokyo.jp/

東京・名古屋・大阪・福岡の4都市でそれぞれ異なる日程で開催予定です。

毎年人気の"大人かわいい"浴衣が勢揃い！

WEB通販サイトでしか購入できない浴衣が、実際に手に取ってご覧いただける特別な機会です。

2026年の新作含む人気の浴衣をはじめ、一人で簡単に着付けができる"セパレート浴衣"、普段使いもできる"ワンピース浴衣"をご用意しております。

また、POPUPストア限定で浴衣と帯を別売りします。

WEB通販サイトで販売中の"浴衣5点セット"と同額(\12,990(税込)/\14,990(税込))で、お好きな柄の浴衣とお好きなカラーの帯をお選びいただけます。

さらに、浴衣姿を格上げできる、髪飾りや帯留めなどの和装小物も販売いたします。

※浴衣のみ・帯のみの購入も可能です

※浴衣のご購入で、下駄・腰ひも1本・着付け本もお付け致します。

POPUP info

【東京】POP UP STORE

■開催日程：7月1日(水)～8月2日(日)

■住所：〒160-0022

東京都新宿区新宿3丁目38-2ルミネ新宿 ルミネ2 2F

Gallery2 「Dita」

■営業時間：11:00 ～ 21:00

【名古屋】POP UP STORE

■開催日程：7月10日(金)～7月20日(月)

■〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO西館3階

EVENTSPACE 「Dita」

■営業時間：10:00 ～ 20:00

【大阪】POP UP STORE

■開催日程：7月17日(金)～7月26日(日)

■〒530-0017

大阪府大阪市北区角田町5番15号 HEP FIVE内 B1階

FIVE LAB 「Dita」

■営業時間：11:00 ～ 21:00

【福岡】POP UP STORE

■開催日程：7月24日(金)～7月28日(火)

■〒810-0001

福岡市中央区天神2-2-43

ソラリアプラザ5F POPUPスペース 「Dita」

■営業時間：11:00 ～ 20:00

【web store】

https://ditatokyo.jp/