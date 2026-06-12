Clarks、Clarks Originals全店で父の日キャンペーン「GIFT FROM THE HEART」を開催
父の日キャンペーン「GIFT FROM THE HEART」を開催
英国発のフットウェアブランド Clarks（クラークス）は、2026年6月12日（金）から6月21日（日）までの期間、全国のClarksおよびClarks Originalsストアにて父の日キャンペーン「GIFT FROM THE HEART」を開催いたします。
家族を支え、日々をともに歩んできた大切な存在へ。
感謝の気持ちを込めて贈る父の日に、Clarksは足元から心地よい時間を届けるギフトをご提案します。
期間中、メンズシューズご購入1足につき、シューズを清潔に保つ「シューリフレッシャースプレー」を1本プレゼント。日常的に愛用するシューズだからこそ、長く快適に履いていただきたいという想いを込めた特典です。
Clarksのアイコンモデルをはじめ、ビジネスから休日まで活躍するさまざまなラインアップをご用意。父の日のギフトはもちろん、ご自身へのご褒美としてもおすすめです。
Father's Day Campaign 「GIFT FROM THE HEART」
開催期間
2026年6月12日（金）～ 6月21日（日）
実施店舗
全国のClarksおよびClarks Originalsストア
キャンペーン内容
期間中、メンズシューズを1足ご購入いただいたお客様へ、シューリフレッシャースプレーを1本プレゼント。
※プレゼントがなくなり次第終了となります。
※対象外商品がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。
CLARKS
1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。
それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。
お問い合わせ先
クラークス ジャパン 株式会社
03-6628-8417
Web Page : https://www.clarks.co.jp/
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