Clarks、Clarks Originals全店で父の日キャンペーン「GIFT FROM THE HEART」を開催

クラークスジャパン株式会社

父の日キャンペーン「GIFT FROM THE HEART」を開催

英国発のフットウェアブランド Clarks（クラークス）は、2026年6月12日（金）から6月21日（日）までの期間、全国のClarksおよびClarks Originalsストアにて父の日キャンペーン「GIFT FROM THE HEART」を開催いたします。

家族を支え、日々をともに歩んできた大切な存在へ。

感謝の気持ちを込めて贈る父の日に、Clarksは足元から心地よい時間を届けるギフトをご提案します。

期間中、メンズシューズご購入1足につき、シューズを清潔に保つ「シューリフレッシャースプレー」を1本プレゼント。日常的に愛用するシューズだからこそ、長く快適に履いていただきたいという想いを込めた特典です。

Clarksのアイコンモデルをはじめ、ビジネスから休日まで活躍するさまざまなラインアップをご用意。父の日のギフトはもちろん、ご自身へのご褒美としてもおすすめです。

Father's Day Campaign 「GIFT FROM THE HEART」

開催期間

2026年6月12日（金）～ 6月21日（日）

実施店舗

全国のClarksおよびClarks Originalsストア

キャンペーン内容

期間中、メンズシューズを1足ご購入いただいたお客様へ、シューリフレッシャースプレーを1本プレゼント。

※プレゼントがなくなり次第終了となります。

※対象外商品がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

お問い合わせ先

クラークス ジャパン 株式会社

03-6628-8417

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

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