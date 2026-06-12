「人事戦略を、経営成果で証明する」──TOYNOVA、HR NOVA SUMMIT 2026 Summerを7/16開催

TOYNOVA株式会社HR NOVA SUMMIT 2026 Summer

TOYNOVA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 慶嗣）は、2026年7月16日(木)、大手企業を中心とする経営者・人事責任者100名を対象としたカンファレンス『HR NOVA SUMMIT 2026 Summer』を東京ポートシティ竹芝にて開催します。「人事戦略を、経営成果で証明する」を大テーマに掲げ、株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長 矢田 素史氏、高倉&Company合同会社 共同代表（元ロート製薬CHRO）高倉 千春氏、学習院大学 守島 基博教授ら6名の登壇者と共に、人事と経営の接続を問い直す1日を創ります。

■ 開催背景：「実行」から「成果」へ──人事に求められる新たな問い

本イベントの詳細はこちら :https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0611

人事のイシューは、いま「実行」から「成果」へと移っています。 戦略を現場につなぎ、成果を可視化し、組織を動かし続けられる人事は、まだ多くありません。 人事戦略を、経営成果と接続する。 そのために必要なのは、人事をアップデートする新たな「問い」だと、我々は考えています。 『HR NOVA SUMMIT 2026 Summer』は、その問いに、3つのアプローチから向き合う1日として企画しました。

■ HR NOVA SUMMIT 運営事務局より

お申込みはこちら :https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0611

人事施策の手応えは、確かに感じている。

でも、それを経営成果の言葉に変換するのは、まだ難しい--。

そんな声を、多くの人事責任者の方から伺ってきました。

HR NOVA SUMMIT は、「人事戦略を経営成果で証明する」を共に考える場として設計しました。

大手企業を中心とする100名の人事責任者だけが集う 1日。

KEYNOTE で問いを生み、

ROUNDTABLE DISCUSSION で議論を深め、

CASE STUDY SESSION で答えに出会う。

この3つのステップを3つの切り口で繰り返すことで、

自社の人事戦略の現在地を、立体的に見つめ直す体験を提供します。

──HR NOVA SUMMIT 2026 Summer 運営事務局

■ 開催概要

■ 3つのKEYNOTE × 6名の登壇者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57937/table/109_1_287f5a935da57083ed905a6779da5a5c.jpg?v=202606121251 ]

▍KEYNOTE 01 経営の意思を、現場につなぐ

「パーパスを掲げた。で、現場は動いたのか？」（予定）

矢田 素史 氏（株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長）

高倉 千春 氏（高倉&Company合同会社 共同代表／元ロート製薬CHRO）

▍KEYNOTE 02 人事の成果を、可視化する

「施策の効果を、経営会議で語れますか？」（予定）

守島 基博 氏（学習院大学 経済学部 経営学科 教授／一橋大学 名誉教授）

安斎 勇樹 氏（株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO）

▍KEYNOTE 03 管理職を、再設計する

「管理職を"罰ゲーム"のままにしない。」（予定）

佐々木 聡 氏（株式会社パーソル総合研究所 シンクタンク本部 上席主任研究員）

山崎 万里子 氏（株式会社ユナイテッドアローズ 上席執行役員 CHRO 人事本部 本部長）

■ 会社概要

会社名：TOYNOVA株式会社（旧：株式会社ニューピークス）

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8階

代表取締役：小林慶嗣

設立：2018年10月11日

URL：https://toynova.co.jp/

【お問い合わせ先】

HR NOVA SUMMIT 2026 Summer 運営事務局

メール： info_hrnova@toynova.co.jp

URL：https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/(https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0611)