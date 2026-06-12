＜いぶき福祉会＞「えんがわベンチの構想をひらく会」を岐阜女子大学にて6月18日(木)18:10より開催。ぜひご参加ください！

社会福祉法人いぶき福祉会

いぶき福祉会の辻本です。

■ガバメントクラウドファンディングの「えんがわベンチプロジェクト(https://www.furusato-tax.jp/gcf/4612?srsltid=AfmBOorkkB8vm8hZTr_74gLrTD3IWhEoJYg0Yf-aUBoFhWoY7eJuiOtL)」として

「えんがわベンチの構想をひらく会」を開催します！



日時：6月18日(木) 18:10～19:15

📍会場：岐阜女子大学10号館3階





「もしも、この街に、いつでも、誰でも、座っていいベンチがあったなら──」

そんな問いから始まった「えんがわベンチプロジェクト(https://www.furusato-tax.jp/gcf/4612?srsltid=AfmBOorkkB8vm8hZTr_74gLrTD3IWhEoJYg0Yf-aUBoFhWoY7eJuiOtL)」

第二いぶきこらぼ農園にて

現在、名古屋造形大学(https://www.nzu.ac.jp/)の学生さんと岐阜女子大学(https://gijodai.jp/)の学生さん、一新建設(https://www.isshin-k.co.jp/)さん、地域のみなさんと一緒に取り組みを進めています。

今回のプロジェクトでは、「どんなベンチをつくるか」よりも、「どんな街でありたいのか」「そこでどんな時間が流れてほしいのか」を考えることを大切にしています。

そのため、学生のみなさんと実際に地域を一緒に歩きました。

近所で遊ぶ子どもたちや地域の方々とも関わりながら、街の風景や人の営みにふれ、それぞれが感じたことや考えたことをもとに構想を深めています。

今回開催する「えんがわベンチの構想をひらく会」では、岐阜女子大学の学生のみなさんが現時点で思い描いているアイデアや構想を紹介してくれます。

完成したデザインの発表だけではなく、街を歩いて見えてきたことや、ベンチを通して生み出したい風景・人とのつながりについて

参加者のみなさんの感想や意見も伺いながら、一緒に構想を育てていきたいと思っています。

ベンチは単なる「座るためのもの」ではありません。

そこに人が立ち止まり、言葉を交わし、ときには何も話さず同じ時間を過ごすことができる場所です。

この街にどんな風景があったらいいのか。

どんな出会いや時間が生まれたらいいのか。

岐阜の街でどんな物語を紡ぎたいのか。

そんなことをみなさんと一緒に考える時間になればと思います。

ぜひお気軽にご参加ください。

2040年私たちが作りたい風景