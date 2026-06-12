三景スタジオ、採用公式Instagramアカウントを開設

有限会社三景スタジオ

有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役社長：大西康弘）は、2026年6月1日より、新卒・中途採用に関する情報を発信する公式Instagramアカウント「sankei_recruit」を開設いたしました。

本アカウントでは、三景スタジオで働く社員や内定者のリアルな声、仕事の魅力、社内文化、キャリア形成の考え方などを発信し、求職者の皆さまにより身近な形で企業理解を深めていただくことを目的としています。三景スタジオ採用サイトで掲げる採用テーマ「ALL CREATOR, ALL GROWER」のもと、職種や経験の枠を超えて挑戦する人材の姿を届けてまいります。

採用サイトだけでは伝わらない「人」と「成長」を発信

三景スタジオは、「写真工房ぱれっと」「Palette+plus」「aim」「aimme」など複数のブランドを展開し、北海道・東京を中心に事業を展開しています。フォトスタジオ運営だけでなく、デザイン、衣装、空間づくり、マーケティングなど多様な職種が連携しながら、お客様へ新しい価値を提供しています。

今回開設したInstagramでは、採用サイトや会社説明会だけでは伝えきれない「働く人」に焦点を当てた情報発信を強化します。

現在は、2026年入社予定の内定者インタビューを公開。フォトグラファーや市場創造職（マーケティング職）の内定者が、入社を決めた理由や将来への想いを語るコンテンツを発信しています。

今後は以下のようなコンテンツを順次展開予定です。

・社員インタビュー

・内定者インタビュー

・各職種の仕事内容紹介

・店舗やオフィスの日常風景

・社内イベントレポート

・新卒 / 中途採用情報

・会社説明会情報

・三景スタジオのカルチャー紹介

・「全員がクリエイター」という採用思想

三景スタジオでは採用テーマとして「ALL CREATOR, ALL GROWER」を掲げています。

フォトグラファー、ヘアメイク、デザイナー、マーケター、オペレーターなど職種の違いに関わらず、全員が価値を創り出すクリエイターであり、挑戦を続ける成長者であるという考え方です。経験やスキルの有無ではなく、「挑戦したい」という意欲を持つ人との出会いを大切にしています。

Instagramを通じて、企業理念や制度だけでは見えない社員一人ひとりの想いや成長ストーリーを発信し、求職者との新たな接点づくりを目指します。

採用担当コメント

「就職活動や転職活動では、仕事内容や待遇だけでなく、『どんな人たちと働くのか』を重視する方が増えています。

このアカウントでは、三景スタジオで働く人の魅力や挑戦する姿をリアルに発信し、求職者の皆さまに私たちのカルチャーをより身近に感じていただける場にしていきたいと考えています。

ぜひフォローいただき、三景スタジオの“今”をご覧ください。

公式Instagramアカウント

アカウント名：@sankei_recruit

詳細を見る :https://www.instagram.com/sankei_recruit/?hl=ja

採用サイト：三景スタジオ採用サイト

会社概要

会社名：有限会社 三景スタジオ

設立：1941年11月

所在地：北海道旭川市2条通20丁目641-1

事業内容：フォトスタジオ運営事業、衣装レンタル事業、学校撮影事業、デザイン事業、インターネット写真閲覧・購入サイト事業 など