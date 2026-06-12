【富士宮市後援】地方都市こそAI人材が必要な時代へー地域課題解決と新たな事業創出を目指し、富士宮市でAI人材育成イベントを開催

学び舎mom株式会社

国際基金事業『AI BLOOM JAPAN（学び舎mom株式会社運営）』は、2026年6月23日（火）、静岡県富士宮市の地域イノベーション拠点「i/HUB」にて、地域企業やスタートアップ、起業を志す方を対象とした生成AI活用を学ぶ、無料イベントを開催いたします。

本イベントはi/HUBが富士宮市の後援を受けて開催されるもので、地方都市における人材不足や事業承継、新規事業創出といった地域課題に対し、AI活用を通じた新たな可能性を探ることを目的とし、富士宮市の現地コミュニティと全国ネットワークをつなぎ開催します。

AI BLOOM JAPAN 生成AI 無料講座

■日時：2026年6月23日（火）13:00～15:00 ■参加費：無料 【後援：富士宮市】

■会場：i/HUB（静岡県富士宮市大宮町３１－３１ 澤田ビル）

■対象：AIに関心のある方／経営者／新規事業者／起業を志す方／地域活性化に取り組む方

■お申込み：AI BLOOM JAPAN 受講申込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_tMf4VwM-w0-5YSQVjelLZ63iZihv7Kwbr8hwPIGEOI2QoA/viewform)

富士宮市開催の背景 ー 生成AI利用での地域課題解決に ー

生成AI活用が急速に進む中、大企業のAI導入率が64.7％であるのに対し、中小企業は23.7％にとどまり、地方企業の62％が「導入予定なし」と回答するなど、地域間・企業間のAI格差が課題となっています。人口減少や人材不足が進む地方都市において、AIは業務効率化だけでなく、新たな事業創出や地域課題解決の有効な手段として期待されています。

本イベントは、富士宮市の方がAI(Google Gemin等）の基礎を実践しながら学び、新たな挑戦につなげる機会として、AI人材の育成のための地域イベントを実施している『AI BLOOM JAPAN』のリスキリング講座を開催します。

出典：ラグザス株式会社 参照：【企業のAI活用格差調査】中小企業の6割が「AI導入予定なし」 大企業のAI導入率64.7%に対し、中小企業は23.7%にとどまる(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000354.000072123.html)

イベントアンバサダー

名古屋市 丸天産業株式会社様でのAIイベント（2026.3)岐阜市 NOBUNAGAキャピタルビレッジにて（2006.5)田中 心也 氏

株式会社ドットファウンド 代表取締役

富士宮市地域イノベーション拠点「i/HUB」運営責任者

AI BLOOM JAPAN 富士宮アンバサダー

i/HUBの運営を通じて地域の挑戦を支援。

AI BLOOM JAPAN富士宮イベントではアンバサダーとして、地域企業や起業家のAI活用と共創を後押しする。

「AIは都市部だけでなく、地方の企業や地域コミュニティにとっても大きな可能性を持っています。今回のイベントを通じて、富士宮市の事業者や起業を志す方々がAIを身近に感じ、新たな挑戦や連携が生まれるきっかけになればと考えています。i/HUBとしても、地域における学びと共創の場づくりを引き続き推進してまいります。」

富士宮会場ならではのサポート体制

富士宮会場では、元富士宮市地域おこし協力隊インターンであり、現在は学生起業家として活動する河島航さん、小田航大さんが会場サポーターとして参加します。

当日は、受講者のパソコン操作や生成AIの活用をサポートし、AI初心者やデジタルツールに不慣れな方でも安心して学べる環境を提供します。

また、地域で活躍する若手人材が学びの場づくりに参画することで、世代を超えた交流や新たな挑戦のきっかけ創出にもつなげていきます。

国際基金事業『AI BLOOM JAPAN』の使命と取り組み

『5,000人無料AI育成プロジェクトAI BLOOM JAPAN始動』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000070832.html)

AI BLOOM JAPANは、学び舎mom株式会社が運営するAIリスキリングプロジェクトです。アジア最大級の社会的投資ネットワークAVPNが主催し、Google.orgおよびアジア開発銀行（ADB）の支援を受ける国際基金「AI Opportunity Fund: Asia-Pacific」の採択事業として実施されています。性別や地域を問わず、誰もがAIを学び活用できる環境づくりを目指し、オンライン学習とリアルイベントを通じて、地域社会や中小企業を支えるAI人材の育成に取り組んでいます。

全国へ広がるAI BLOOM JAPANの地域連携

AI BLOOM JAPANでは、富士宮市での開催に続き、愛知県半田市においても自治体後援のもと、地域交流拠点「コココリン」を活用したサテライト開催を予定しています。

また、2026年7月22日には、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」（名古屋市）でのサテライト開催も決定しており、自治体、地域コミュニティ、スタートアップ支援拠点との連携を全国へ広げています。

多彩な専門家が「公認アンバサダー」として参画、地域に根差したAIコミュニティ形成を加速

さらに、静岡県、愛知県、埼玉県、宮城県、島根県、茨城県など全国各地から公認アンバサダーが参画。広報・PR、IT教育、デジタル活用支援、キャリア支援、地域活性化など、それぞれの専門性を活かしながら、地域に根差したAI人材育成コミュニティの形成を推進しています。

今後は、富士宮市のi/HUB、半田市のコココリン、STATION Aiをはじめとする地域拠点を中心に、全国各地でローカルサテライトを展開し、居住地域に関わらず誰もがAIを学び活用できる環境づくりを進めてまいります。

学び舎mom株式会社

学び舎mom株式会社は、2013年の創業以来、「女性が自分らしさを軸に、能力を生かし挑戦できる社会をつくる」をビジョンに、女性起業家の支援やセカンドキャリア支援、学生向けの起業教育などを、企業・自治体との共創プロジェクトとして展開し、持続的な雇用創出を推進しています。 代表取締役 矢上 清乃

本プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

学び舎mom株式会社 AI ブルーム ジャパン プロジェクト広報担当 久保 綾子

TEL:080-4530-3729 Email: press@manabiyamom.com

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