【ハニワ、全力疾走。】「ダッシュはにわ プルバックフィギュア」2026年6月15日(月)より順次発売開始！

株式会社Qualia

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川勇矢）は、オリジナルカプセルトイ「ダッシュはにわ プルバックマスコットフィギュア」（1回400円（税込）／全7種）を、全国のカプセルトイ売り場で2026年6月15日(月)より順次発売いたします。

これまで数々の“走るおもちゃ”ことプルバックフィギュアを展開してきたQualia。

次なる主役に選ばれたのは、まさかの「はにわ」です。

古墳時代に作られ、権力者の墓である古墳の周囲や上に並べられていた「はにわ」。古代日本を象徴する存在として知られるその姿が、現代ではなんと「ダッシュはにわ プルバックフィギュア」になりました。

本商品は、はにわを後ろに引いて手を離すと、腕をぶんぶん回しながら勢いよく走り出すプルバックフィギュアです。古代の静かなイメージを覆すコミカルな動きは、思わず二度見してしまうほどのインパクト。走る姿を見れば、そのギャップに思わず笑みがこぼれます。

ラインナップは「ツチイロ」「シラツチイロ」「ウラハイロ」「ソライロ」「サクライロ」「シークレット」の全6種。

古墳から飛び出し、腕を振りながら全力疾走――。

そんなユニークな光景を想像しながら、ぜひお気に入りの一体を走らせてお楽しみください。

ラインナップ

オウドイロツチイロウラハイロシラツチイロソライロサクライロシークレット

商品概要

ダッシュはにわ プルバックマスコットフィギュア

【商品名】

「ダッシュはにわ プルバックマスコットフィギュア」

【価 格】

1回400円 (税込)

全7種・シークレット有

【発売日】

2026年6月15日（月）※地域により導入日が前後する場合がございます。

【遊び方】

はにわを後ろに引いて、離すと勢いよく走ります。

【商品サイト】

https://qualia-45.jp/distinations/dashhaniwa_pbf/

会社概要

【会社名】株式会社 Qualia（クオリア）

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

【代表者】代表取締役 小川 勇矢

【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

【公式SNS】

公式HP

https://qualia-45.jp/

Youtube

https://www.youtube.com/@qualia45

公式X（旧Twitter）

https://x.com/Qualia_45_

公式Instagram

https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP