「フィジカルAGIへのメガチャレンジ」と題して、米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明氏によるセミナーを2026年7月15日(水)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26311

[SSKセミナー]

【AGIムーンショット最新情報】

フィジカルAGIへのメガチャレンジ

-AGIとハードウェアの融合でロボットやデバイスのIQを上げる挑戦

-AGIでヒューマノイド・ロボットの頭脳を構成しブレークスルーを狙う

-AGIエッジコンピューティング(スマートグラスやスマホ)開発競争白熱

[講 師]

米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明 氏

[日 時]

２０２６年７月１５日（水） 午前９時３０分～１２時３０分

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

AGIをデジタル空間から物理社会に拡張する「フィジカルAGI」のグランドチャレンジが始動。フィジカルAGIは人間の知能を凌駕するハードウェアを指す。フロンティアモデルでロボットのブレインを構成し、高度に自律的に稼働するモデルを生み出す。

ヒューマノイド・ロボットに大きな期待が寄せられているが、その技術は未成熟で適用分野は限られる。AGIとロボットの融合で汎用的に稼働するヒューマノイドを生成する。

AGIはエッジコンピューティングのシーンを塗り替える。MetaやAppleやGoogleは高度なAIをスマートグラスに適用しパーソナルAIエージェントを開発中。OpenAIはAIエージェントとスマートフォンを融合したデバイスの開発を水面下で進めている。

今年はAGIによりフィジカル空間で大きなブレークスルーが期待される。

＜１＞AGIヒューマノイド・ロボット

１．フィジカルAGIへの挑戦

２．Tesla Optimus：量産開始

３．Figure AI：事業分野拡大

４．X1 NEO：家庭でのトライアル

５．OpenAI：ヒューマノイド構想

６．Meta：ロボット開発計画

７．Nvidia：AGIロボット・ロードマップ

８．中国企業：ロボット開発最新情報

９．考察：米国と中国のアプローチ

＜２＞AGIエッジデバイス

１０．Meta：スマートグラス

１１．Apple：ウェアラブル

１２．Google：AIエージェント

１３．OpenAI：AGIスマートフォン

＜３＞フィジカルAGIエコノミー

１４．AIエージェントが小売店舗を経営

１５．ヒューマノイドがホテルを運営

１６．質疑応答

【お問い合わせ先】

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