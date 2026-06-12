「フィジカルAGIへのメガチャレンジ」と題して、米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明氏によるセミナーを2026年7月15日(水)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所


[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26311



[SSKセミナー]

【AGIムーンショット最新情報】


フィジカルAGIへのメガチャレンジ


-AGIとハードウェアの融合でロボットやデバイスのIQを上げる挑戦


-AGIでヒューマノイド・ロボットの頭脳を構成しブレークスルーを狙う


-AGIエッジコンピューティング(スマートグラスやスマホ)開発競争白熱


[講　師]

米国　VentureClef社　代表／アナリスト　宮本　和明　氏


[日　時]

２０２６年７月１５日（水）　午前９時３０分～１２時３０分


[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）


[重点講義内容]

AGIをデジタル空間から物理社会に拡張する「フィジカルAGI」のグランドチャレンジが始動。フィジカルAGIは人間の知能を凌駕するハードウェアを指す。フロンティアモデルでロボットのブレインを構成し、高度に自律的に稼働するモデルを生み出す。


ヒューマノイド・ロボットに大きな期待が寄せられているが、その技術は未成熟で適用分野は限られる。AGIとロボットの融合で汎用的に稼働するヒューマノイドを生成する。


AGIはエッジコンピューティングのシーンを塗り替える。MetaやAppleやGoogleは高度なAIをスマートグラスに適用しパーソナルAIエージェントを開発中。OpenAIはAIエージェントとスマートフォンを融合したデバイスの開発を水面下で進めている。


今年はAGIによりフィジカル空間で大きなブレークスルーが期待される。



＜１＞AGIヒューマノイド・ロボット


　１．フィジカルAGIへの挑戦


　２．Tesla Optimus：量産開始


　３．Figure AI：事業分野拡大


　４．X1 NEO：家庭でのトライアル


　５．OpenAI：ヒューマノイド構想


　６．Meta：ロボット開発計画


　７．Nvidia：AGIロボット・ロードマップ


　８．中国企業：ロボット開発最新情報


　９．考察：米国と中国のアプローチ


＜２＞AGIエッジデバイス


　１０．Meta：スマートグラス


　１１．Apple：ウェアラブル


　１２．Google：AIエージェント


　１３．OpenAI：AGIスマートフォン


＜３＞フィジカルAGIエコノミー


　１４．AIエージェントが小売店舗を経営


　１５．ヒューマノイドがホテルを運営


　１６．質疑応答



【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


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