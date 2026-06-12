「フィジカルAGIへのメガチャレンジ」と題して、米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明氏によるセミナーを2026年7月15日(水)に開催!!
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26311
[SSKセミナー]
【AGIムーンショット最新情報】
フィジカルAGIへのメガチャレンジ
-AGIとハードウェアの融合でロボットやデバイスのIQを上げる挑戦
-AGIでヒューマノイド・ロボットの頭脳を構成しブレークスルーを狙う
-AGIエッジコンピューティング(スマートグラスやスマホ)開発競争白熱
[講 師]
米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明 氏
[日 時]
２０２６年７月１５日（水） 午前９時３０分～１２時３０分
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
AGIをデジタル空間から物理社会に拡張する「フィジカルAGI」のグランドチャレンジが始動。フィジカルAGIは人間の知能を凌駕するハードウェアを指す。フロンティアモデルでロボットのブレインを構成し、高度に自律的に稼働するモデルを生み出す。
ヒューマノイド・ロボットに大きな期待が寄せられているが、その技術は未成熟で適用分野は限られる。AGIとロボットの融合で汎用的に稼働するヒューマノイドを生成する。
AGIはエッジコンピューティングのシーンを塗り替える。MetaやAppleやGoogleは高度なAIをスマートグラスに適用しパーソナルAIエージェントを開発中。OpenAIはAIエージェントとスマートフォンを融合したデバイスの開発を水面下で進めている。
今年はAGIによりフィジカル空間で大きなブレークスルーが期待される。
＜１＞AGIヒューマノイド・ロボット
１．フィジカルAGIへの挑戦
２．Tesla Optimus：量産開始
３．Figure AI：事業分野拡大
４．X1 NEO：家庭でのトライアル
５．OpenAI：ヒューマノイド構想
６．Meta：ロボット開発計画
７．Nvidia：AGIロボット・ロードマップ
８．中国企業：ロボット開発最新情報
９．考察：米国と中国のアプローチ
＜２＞AGIエッジデバイス
１０．Meta：スマートグラス
１１．Apple：ウェアラブル
１２．Google：AIエージェント
１３．OpenAI：AGIスマートフォン
＜３＞フィジカルAGIエコノミー
１４．AIエージェントが小売店舗を経営
１５．ヒューマノイドがホテルを運営
１６．質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。