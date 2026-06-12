TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』より専用ラッピング自販機での新規オリジナルグッズ販売決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』より、新規オリジナルグッズを販売いたします。

販売エリアにはクジマと新の出会いのシーンで登場した自動販売機を設置。作品の世界観を体感しながら、クジマのオリジナルグッズをご購入いただけます。この機会に是非お立ち寄りください。

なお、今後の詳細スケジュールや追加の発表につきましては、公式X（@anique_jp(https://x.com/anique_jp)）にて随時発信してまいります。

専用ラッピング自販機

自動販売機の下にある小銭を拾っていたクジマと新の印象的な出会いシーンを再現！？

場面写やオリジナルラッピングを施したデザインにご注目ください！

作品紹介

ある日突然、家にやってきたのは、

鳥でも人でもない、得体の知れぬ"クジマ"だった。

しゃべる。歌う。鳴く。

ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。

その存在は、ただそこにいるだけで、

家族の時間を、そっと塗り替えていった。

小さな"謎"が紡いだ、

儚くもあたたかな家族の物語。

【OFFICIAL SITE】https://kujima-anime.com/

【OFFICIAL X】https://x.com/kujima_anime

TOKYO MX、MBS、BS-TBS、三重テレビ放送、AT-Xにて絶賛放送中！

著作権表記

(C)紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

リンク一覧（Anique）

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform