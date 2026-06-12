画業30周年の高尾滋の大ヒット作『ゴールデン・デイズ』が「花とゆめ＋」にて2日間限定・全話無料

株式会社白泉社(C)︎高尾滋／白泉社

画業30周年の高尾滋の大ヒット作、タイムスリップミステリー『ゴールデン・デイズ』が5/12(火)0：00～より配信スタート！

さらに、5/12(火)12：00～5/14(木)11：59の2日間限定で全話無料！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

【『ゴールデン・デイズ』あらすじ】

異様に過保護な母親に反発しながら暮らす、高校1年の相馬光也。そんな彼の心の拠り所は、バイオリンと、入院中の祖父だけだった。しかし、その祖父の容態が急変し、病院へ駆けつけた光也は突然の地震に襲われて…!? 大正タイムスリップ浪漫！

「花とゆめ＋」はこちら！

https://alpha.hanayume.com/episodes/104c718cb5364

４/20オープン！「花とゆめ」雑誌最新話やオリジナル作品が読める！「花とゆめ＋」

ポイント１. いつでも、どこでも、すぐ読める！

■雑誌「花とゆめ」の最新話が同時配信！ ※一部作品を除く。

■ここでしか読めない「花とゆめ＋」オリジナル作品！

■大人気の名作も勢ぞろい！

ポイント２. 「無料登録」でもっと楽しい！

1分で登録完了！必要なのはメールアドレスだけ！

■新規会員登録時に「すぐ無料チケット」プレゼント！

■毎日1話分が無料！

■ミッション達成でチケットをゲット！

■毎日1回！すぐ無料ガチャ！

※対象話に限ります。

アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』や、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料です！！

＼ダウンロード不要／

「花とゆめ＋」はこちら！ https://hanayume.com(https://hanayume.com/)