ANGEL CLOVERは、″MADE IN JAPAN″の品質とセラミックの美しさを兼ね備えた自動巻き腕時計『TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC』を発売します。

株式会社ウエニ貿易株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、"MADE IN JAPAN"の品質とセラミックの美しさを兼ね備えた自動巻き腕時計『TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC』を、全国の時計販売店・オンラインショップで6月19日に発売します。

URL: https://angelclover.jp/feature/japanmade26ss(https://angelclover.jp/feature/japanmade26ss/)

6月19日｜発売

6月12日｜予約開始

陽射しに映える青×白の美しさと日本製の高精度を誇る、新作オートマティックモデルが登場

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bWoFFPtDDYA ]

確かな品質と時代を的確に捉えたデザイン性を強みに、エンジェルクローバーは世界へと歩み出しています。そんな流れの中で放たれるのが“すべて日本製”の新作オートマティックです。

エンジェルクローバーは、話題性のあるコラボモデルを次々と打ち出すことでブランドの裾野を広げながら、その評価を海外へと広げてきました。そこで今回リリースされるモデルは、ムーブメントから調整・組み立てまでを“日本”で行う、揺るぎない価値を軸に据えた「TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC」。単なるトレンドでは終わらない、美意識と信頼を兼ね備えた一本が、いよいよ世界基準でその存在感を示していきます。

精度と美意識を追い求めて、辿り着いた“MADE IN JAPAN”

新作モデルの心臓部には、日本製自動巻きムーブメントCal.82S7を搭載。安定した精度と約42時間のパワーリザーブを誇り、日常使いにおいてもストレスのない信頼性を担保。スケルトンダイヤルとシースルーバックから覗く精緻な動きは、“機械式を楽しむ”という本質的な魅力をしっかりと伝えてくれます。

陽射しを受けて、静かに艶めくブルーのセラミックベゼル。白を基調としたストラップとのコントラストが、まるで夏の海と空をそのまま切り取ったかのような清涼感を腕元に宿しています。爽やかでありながら、どこかラグジュアリー。そのバランスが絶妙です。

軽やかな夏の装いに馴染みながら、手にするたびに満たされる所有感

カジュアルなデニムシャツやＴシャツスタイルにさらりと合わせても、決して軽くなりすぎない。むしろシンプルな装いだからこそ、この時計の存在感が際立ちます。また青×白のカラーリングはリゾートの開放的な空気感を感じさせながらも、都会的な洗練さを失わない。日常から少し離れた時間でも、いつもの街でもシーンを問わず、自然に溶け込む柔軟さを持っています。

視覚的なインパクトと、さりげない品の良さ。その両方を兼ね備えたこのデザインは夏のスタイルを格上げする一本として活躍してくれることは請け合い。さらにレザーとラバーを組み合わせたハイブリッドストラップにより、見た目の上質さと快適な着用感を両立。高級感と軽やかさ、そのどちらも妥協したくない人にこそ手に取ってほしい、完成度の高いビジュアルに仕上がっています。

“日本製”という信頼、そしてそれを裏打ちする確かなモノ作り。そこに今の時代にフィットするデザイン性と実用性が重なり合った一本は、単なるファッションウォッチを超えた価値を持っています。世界へと視野を広げるエンジェルクローバーを象徴する存在として、ぜひワードローブに加えていただきたいマスターピースです。

発売概要

TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC

タイムクラフト ジャパンメイド セラミック

予約開始日：2026年6月12日（金）

発売日：2026年6月19日（金）

販路：公式オンラインストア、全国の時計専門店

型番：

TCJ45PBU-WH（ブルー）

TCJ45PWH-WH（ホワイト）

価格：52,800円（税込）／48,000円（税抜）

≪主な仕様≫

●駆動式：日本製自動巻ムーヴメント（82S7）

●ケース：ステンレススチール

●レンズ：ミネラルガラス

●ストラップ：レザー&ラバー

●防水性：10気圧防水

●ケース径：45mm径

商品特徴

Point１

セラミックベゼル

艶やかな光沢を放つセラミックベゼルが、腕元に上質な存在感を演出。光の当たり方によって表情を変え、青白のカラーリングに奥行きと品格をもたらします。軽やかな印象でありながらも、どこかラグジュアリーな空気感を漂わせる仕上がりは、夏の装いにも心地よくフィット。

Point２

日本製自動巻ムーブメント

搭載されているのは、信頼性の高い日本製自動巻ムーブメントCal.82S7。安定した精度と約42時間のパワーリザーブを備え、日常使いにおいても安心して着用可能。さらにスケルトンダイヤルとシースルーバックからその精緻な動きを堪能できる設計により、“時を刻む仕組みそのものを楽しむ”という機械式ならではの魅力を存分に味わうことができます。

Point３

ハイブリッドストラップ

表面にレザー、裏面にラバーを組み合わせたハイブリッドストラップを採用。見た目には上質な質感を保ちながら、汗や水濡れにも配慮した実用性を実現。肌あたりも快適で、長時間の着用でもストレスを感じにくいのもポイント。軽装になる季節でも快適に使える、機能と美しさを兼ね備えた仕様です。

ワインディングマシーンプレゼントキャンペーン開催

『TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC』の発売を記念し、ワインディングマシーンプレゼントキャンペーンを実施します。

2026年6月19日（金）から2026年8月31日（月）までの期間中に対象商品をご購入のうえ、アンケートにご回答いただいたお客様全員に、機械式時計を美しく保管できるワインディングマシーンをプレゼントいたします。

【購入対象期間】

2026年6月19日（金）～2026年8月31日（月）

【応募期間】

2026年6月19日（金）～2026年9月7日（月）

【対象商品】

TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC

【応募方法】

対象商品をご購入後、専用応募フォームよりアンケートにご回答ください。

【応募フォーム】

https://angelclover.jp/f/2026sscp

【ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）とは】

ANGEL CLOVERは、「遊び心」を提唱するファッションウォッチブランドです。

開発及び発売元は輸入時計を多数扱う株式会社ウエニ貿易。2009年の誕生以来、ワイルドで立体感のあるデザインを特徴とし、「ロエン」「ネスタブランド」「バンソン」「スラッシャー」「ナンバーナイン」等、数多くのファッションブランドとコラボレーションを重ね、成長してきました。アンダー10万円代には見えない高級感のある精密な立体的な構造に定評があります。

【日本輸入総代理店：ウエニ貿易について】

時計や服飾雑貨等のブランドを取り扱うファッション商社です。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」「ハイドロゲンウォッチ」、ドイツ発の「ツェッペリン」や「ドゥッファ」「アディダスオリジナルス(時計)」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」や「サラミラーロンドン」「テッドベーカー(時計)」、などの日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。