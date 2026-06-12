【Laka】SPF50+の高いUV機能で、乾燥による縦ジワ感を目立ちにくく整える高機能リップ2種を新発売！

株式会社JT

韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JT（東京都渋谷区）は、ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka(ラカ) 」から唇を紫外線から守り、コンディションを整え、乾燥によるカサつきや縦ジワ感を目立ちにくく整える『UVシールド リップバーム』と『UVシールド リップセラム』の全2種を、2026年6月12日(金)よりQoo10にて先行販売し、6月26日(金)より全国のバラエティーショップにて順次発売します。

Qoo10販売サイト：https://www.qoo10.jp/g/1207298624

（※6/12 18:00販売開始予定）

※購入可能場所は各地域・各店舗により異なります。※一部取扱いのない店舗もございます。

■『UVシールド リップバーム』『UVシールド リップセラム』商品概要

２種共通特徴

【UVケア、乾燥によるカサつき・縦ジワ感ケア、高保湿の高機能リップケア】

UVケア

2種ともにSPF50+／PA++++の高いUVカット機能を備えたリップケアアイテムです。

唇は皮膚が薄く、とてもデリケートなため、外部刺激を受けやすい部位です。そのため、顔の日焼け止めと同じようなケアに加え、唇ならではのケアも大切です。カラーリップを使う前後のデイリーケアとして使うことをおすすめします。

乾燥による縦ジワ感に着目、高保湿ケア

強い紫外線や気温の上昇などの外部環境の影響で、うるおい不足によるくすみ*¹や日やけによる乾燥、縦ジワ感が気になり、唇は表面にも内面にも悩みを抱えてしまいます。

アデノシン配合*²でうるおいを与え、重ねて塗ることで保護と保湿を同時にかなえるWケア。唇の表面になめらかなうるおいの膜を重ねることで、ふっくらとハリのある唇へ整えます。

【唇のコンディションを整え、発色の良いリップを叶える】

うるおいケアと外的刺激からの保護により、唇の土台から整え、なめらかでぷるんとした状態をキープします。うるおいに満たされることにより、素肌本来の美しさと血色感を叶え、一緒に使うカラーリップのノリや発色のサポートもします。

＊1：乾燥による ＊2：整肌成分

「UVシールド リップバーム」 商品特徴

Laka UVシールド リップバーム

4ｇ SPF50+ PA++++ 1,980円(税込)

【テクスチャーと使用感】

ベタつかず、さっぱりとした仕上がりのデイリーリップバーム。

なめらかに溶け込むテクスチャーで、何度重ね塗りしてもベタつきや重たさを感じさせず、心地よく軽やかに密着します。

【保湿と保護】

ペプチド*³、ヒアルロン酸*⁴、コラーゲン*⁵配合で、乾燥した唇にうるおいを与えます。外部刺激や乾燥で敏感になった唇を、柔らかくしっかりと保護します。

【使用シーンや香り】

ハイキングやランニングから日常まで、気軽に使えるデイリーリップバーム。アウトドア活動中でも手軽に塗れるスティックタイプで持ち運びに便利です。日常生活でもこまめに使用でき、塗るたびに心地よくケアされるデイリー向きな使用感。

塗るたびに気分が明るくなる、甘いブルーベリーの香り。

（写真左から）バーム単品使用イメージ、バーム+ティントを重ねたイメージ、ティントにさらにバームを上から重ねたイメージ

＊3：ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）＊4：水溶性コラーゲン(保湿成分）＊5：ヘキサペプチド-2（整肌成分）

「UVシールド リップセラム」商品特徴

Laka UVシールド リップセラム

5ml SPF50+ PA++++ 1,980円(税込)

【テクスチャーと使用感】

ひと塗りで、まるで一枚の膜を張ったかのように広がる潤いと、ほのかなツヤ感が特長のリップセラム。

しっとりとした保湿セラムのようなテクスチャーで、心地よく密着。

唇本来のカラーをより鮮やかに引き立てるだけでなく、重ね塗りするほどふっくらといきいきとした印象の唇を演出できるため、デイリーケアとメイクアップのルーティンを自然に繋げてくれます。重ね塗りしてもダマになりにくい使用感です。

【保湿と保護】

ペプチド*⁶、ヒアルロン酸*⁷、コラーゲン*⁸、ビタミン誘導体*⁹配合で、乾燥した唇にうるおいを与えます。外部刺激や乾燥で敏感になった唇を、よりしっとりとハリのある状態に保護します。

【使用シーンや香り】

日常から特別な瞬間まで使えるマルチリップセラム。デイリーケアからボリューム感のあるリップメイクまで、1本で完結。普段のメイクはもちろん、特別な演出にも活用可能。

塗るたびに爽やかな気分になる、ほのかなメロンの香り。

（写真左から）セラム単品使用イメージ、ティント単品使用イメージ、ティントにセラムを重ねたイメージ

＊6：ヒアルロン酸Na（保湿成分）＊7：加水分解コラーゲン(保湿成分）＊8：パルミトイルトリペプチド-1（整肌成分）＊9：パンテノール、アスコルビルリン酸Na、パルミチン酸レチノール、ビオチン、チアミンHCl、葉酸、ピリドキシン、シアノコバラミン（全て整肌成分）

■Lakaが目指す、唇のUVケア

UVケアアイテムの新製品を通じて、「日常の中で気軽に使える高濃度リップケア」と「うるおいとツヤを与え、唇のコンディションと発色まで美しく見せるリップセラム」という二つの提案を打ち出しました。つまり、保護のための機能性だけを強調するだけでなく、使いやすさ、感性、表現力までを一つのルーティンとしてまとめ上げたことが、今回の製品の核心的なメッセージです。

『NEW UVシールドリップ』2種は、紫外線から唇を守るリップケアだけではなく、気になる乾燥による縦ジワへのアプローチや高保湿ケアのルーティンを加え、塗るたびに唇がよりいきいきとした印象で美しく見えることを目指し、「日常で気軽に使えるデイリーケアアイテムとして、メイクが必要な場面ではリップの発色もサポートするマルチリップルーティン」として提案していきます。

【ブランド紹介】

2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。

すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。

◼︎Laka Qoo10公式ストア

https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial

◼︎Laka公式Instagram ※アカウントを新しくいたしました

https://www.instagram.com/laka.beauty.japan

◼︎Laka公式X

https://twitter.com/LakaBeauty_JP

【会社概要】

会社名 ：株式会社JT

代表者 ：李智哲、河 泰榮

所在地 ：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング 21階

事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画 等

お問い合わせ先 ：jt_marketing@jt-company.co.jp ※代表電話への営業は固くお断りいたします

URL ：https://jt-company.co.jp/