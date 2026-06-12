「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026」札幌公演開催決定！「Let It Go ～扉をひらけ」をテーマに、アニメーション映画『アナと雪の女王』をフィーチャー！

札幌テレビ放送株式会社

2026年10月31日（土）、11月1日（日）札幌文化芸術劇場 hitaruにて「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026」を開催いたします。

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラとニューヨークで活躍するヴォーカリストの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・コンサート・ツアー「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会」。

24回目の開催となる今年は、「Let It Go ～扉をひらけ」をテーマに『アナと雪の女王』をフィーチャー！

自分を解き放つ強さと、新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくれる物語を、「レット・イット・ゴー」「雪だるまつくろう」「あこがれの夏」などの名曲とともにお届けいたします。

さらに、『アラジン』『モアナと伝説の海2』『ミラベルと魔法だらけの家』『ターザン』『ライオン・キング2』など、音楽・映像・照明が織りなすディズニーの世界をお楽しみください。

※写真は過去の公演です。

出演

Richard Carsey ／ リチャード・カーシー（指揮）

指揮者、編曲家、ピアニスト、俳優、作詞家として活躍。ミュージカル『オペラ座の怪人』のブロードウェイ公演および全米ツアーをはじめ、ブロードウェイ・リバイバル版ミュージカル『Mr.レディ Mr.マダム』全米ツアー、ミュージカル『大草原の小さな家』全米ツアーなど、数多くの作品に音楽監督・指揮者として携わる。ミルウォーキーのスカイライト・オペラ・シアターでは、長年にわたり芸術監督および主席指揮者を務め、ワールドプレミアを含む60以上の公演でタクトを振った。また、アメリカ国内にとどまらず、ペルー、ギリシャなど25を超える国で、ピアニストや指揮者としてその活動の場を広げている。

THE ORCHESTRA JAPAN ／ オーケストラ・ジャパン

「ディズニー・オン・クラシック ～春の音楽祭2015」にてデビュー。以来「ディズニー・オン・クラシック」に出演し続け、物語への没入感を誘う演奏は全国各地で好評を博す。2025年5月にデビュー10周年を迎え、ジャンルや既存のオーケストラの有り方にとらわれず、心の琴線に触れるような音楽をひたむきに追求しつづけるオーケストラとして、今後更なる飛躍が期待されている。

ヴォーカリスト

オーディションで選ばれた外国人ヴォーカリストが来日！ニューヨークのブロードウェイなどで活躍する彼らの、一流の歌やダンスパフォーマンスで、華やかなステージに！

Francesco Sasaki ／ ささきフランチェスコ（ナビゲーター）

2008年より“まほうの夜の音楽会”の案内役を務めている。ラジオのＤＪをはじめ、CM、TV、沖縄国際音楽祭や愛知万博のナレーションなど、幅広く活躍。

※出演者、演目等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Presentation licensed by Disney Concerts. (C)Disney

ローソンチケットにて先行販売決定！

詳しくはローソンチケットHPをご確認ください。

https://l-tike.com/doc2026/

一般販売は各プレイガイドにて7月21日（火）10:00から開始いたします。

開催概要など詳しくは下記STVイベントHPをご確認ください。

詳しくはこちら（STVイベントHP） :https://stv.jp/event/disney_onclassic/

開催概要

「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026」

●日時

2026年10月31日（土）開場17:30 ／ 開演18:30 ＜ミステリアス＆ダーク・スペシャル＞

2026年11月 1日（日）開場13:00 ／ 開演14:00

【ミステリアス＆ダーク・スペシャル】

プログラムの一部で個性豊かな悪役にフォーカスし、スリルと迫力満点のステージをお届けします。

●会場

札幌文化芸術劇場 hitaru（札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ4階）

●チケット料金

S席／9,300円 A席／8,800円 B席／7,400円 SS席／12,500円 学生席／2,000円

※税込金額 ※全席指定

※未就学のお子様のご入場はご遠慮いただいております。

※学生席は、25歳以下の学生を対象に一般発売日からローソンチケットで販売いたします。

※出演者や演目は予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しはいたしません。

※車椅子席をご希望のお客様は「道新プレイガイド窓口／TEL：0570-00-3871」または「札幌市民交流プラザチケットセンター」までお問い合わせください。（なお、一般発売日以降のご案内となります。）

※3階席・4階席の1列目は全席着席指定席です。

■先行販売

※詳しくはローソンチケットHPをご確認ください。

・ローソンチケット https://l-tike.com/doc2026/

■一般販売

2026年7月21日（火）10:00～

・ローソンチケット（Lコード：11977）https://l-tike.com/doc2026/

・道新プレイガイド https://doshin-playguide.jp

・札幌市民交流プラザチケットセンター

・セイコーマート（セコマコード：D26103102）

●お問い合わせ

STV事業 TEL：011-272-8659（土日祝除く10:00～17:00）

主催／STV札幌テレビ放送

主管／Disney Concerts

特別協賛／株式会社ジェーシービー

後援／ユニバーサル ミュージック合同会社／アメリカ大使館

特別協力／STVラジオ

協力／月刊「ディズニーファン」

制作／Harmony JAPAN

◆STVイベント

HP ： https://stv.jp/event/disney_onclassic/

X(@stv_event) ： https://x.com/stv_event

Instagram(@stv_event) ： https://instagram.com/stv_event/