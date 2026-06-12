プロ野球レジェンド達が神戸で“ガチ”対決！『FAN FUN CHARITY MATCH』にゴールドファステートが特別協賛！プロ野球OBと未来を担う子どもたちを応援します

株式会社ゴールドファステート

株式会社ゴールドファステート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：有田優）は、2026年9月22日（火・祝）にほっともっとフィールド神戸（兵庫県）で開催される、プロ野球OBによるイベント『FAN FUN CHARITY MATCH ～プロ野球OB本気の一戦～』にスポンサーとして特別協賛することをお知らせします。

また、本協賛を記念し、出場予定の有名レジェンド選手のサイン入りグッズやプレミアム観戦チケットが抽選で当たる、ファン参加型のプレゼントキャンペーンを開催します。

▪️ゴールドファステートが『FAN FUN CHARITY MATCH』を応援する理由

株式会社ゴールドファステートは、「価値ある資産を未来へつなぐ」ことを使命として、不動産を核とした多角的な事業を展開しながら、地域社会への貢献と人々の豊かな人生の実現を目指しています。

『FAN FUN CHARITY MATCH』は、従来のファンサービスを中心としたOB戦の枠を超え、レジェンドたちが現役さながらの“ガチ（真剣）”なプレーを披露する、これまでにない全く新しい野球エンターテインメントです。また、本イベントは、プロ野球の未来を担う子どもたちのための少年野球教室の開催など、スポーツを通じた持続可能な社会貢献を目指しています。

当社は、この「本気で挑戦し続ける情熱」と「次の世代、そして未来の人生へ夢をつなぐ」という趣旨に深く共感し、今回の特別協賛を決定いたしました。全国の野球ファン、そして未来のスターを目指す子どもたちへ、忘れられない感動とワクワクする時間を、ファンの皆様と一緒に創り上げてまいります。

▪️豪華賞品が当たる！協賛記念プレゼントキャンペーン概要

イベント協賛を記念し、株式会社ゴールドファステート限定のスペシャルキャンペーンを実施いたします。『FAN FUN CHARITY MATCH』に出場予定の有名選手のサイン入りグッズや観戦チケットなど、子どもたちやファミリー、コアな野球ファンまで、誰もが胸を躍らせる豪華プレゼントをご用意しましたので、奮ってご応募ください。

名称：ゴールドファステート Presents『FAN FUN CHARITY MATCH』応援キャンペーン

応募期間：2026年6月9日（火）～ 2026年7月31日（金）

賞品：・『FAN FUN CHARITY MATCH』観戦チケット（ペア10組20名様）

・出場選手サイン入りイベントオリジナルユニフォーム、キャップ、バット：計3名様）

・出場選手サイン入り色紙（5名様）

・当日野球教室参加券（10名様）

応募方法：特設サイト（URL：https://goldfastate-cp.com/）内の応募フォームより、必要事項をご記入の上ご応募ください。※詳細な応募規約については、特設サイトにてご確認ください。

▪️『FAN FUN CHARITY MATCH』見どころ・概要

あの頃私たちを熱狂させたスターたちが、もう一度ユニフォームに袖を通し、本気で勝ちにいく。プロ野球ファンの胸を熱くする要素が詰まった、唯一無二のスペシャルマッチです。

- セ・パの意地がぶつかり合う！超真剣な「7イニング制ガチ対決」 赤星憲広監督率いる「チーム・セ OB」と、T-岡田監督率いる「チーム・パ OB」が激突、現役さながらの真剣勝負を繰り広げます。- 超豪華！近年引退したトップスターが集結 鳥谷敬氏、糸井嘉男氏、松田宣浩氏など、走・攻・守のスター選手約30名がほっともっとフィールド神戸に集結します。- 子どもたちに夢を！「少年野球教室」＆「招待シート」 元プロ野球選手が子どもたちに直接指導する野球教室を開催。また、地域の少年野球チームを招待するキッズシートも設置し、未来の野球界を担う子どもたちへ夢の舞台を提供します。

イベント名：FAN FUN CHARITY MATCH ～プロ野球OB本気の一戦～

開催日時：2026年9月22日（火・祝） 開場 13:00 / 試合開始 15:30（予定）

会場：ほっともっとフィールド神戸（兵庫県神戸市須磨区緑台）

対戦カード：チーム・セ OB（監督：赤星憲広） vs チーム・パ OB（監督：T-岡田）

公式HP：https://fan-fun.jp/match/

チケット販売：チケットぴあにて先行・一般発売（https://t.pia.jp/）

イベント当日は、会場内に株式会社ゴールドファステートの特設ブースを出展予定です。ブースでは、野球ファンやご家族の皆さまに楽しんでいただける参加型コンテンツを企画しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

【会社概要】

会社名：株式会社ゴールドファステート

代表者：代表取締役 有田優

所在地：大阪府大阪市中央区博労町3丁目5番1号 御堂筋グランタワー12階

設立：2016年3月

事業内容：総合不動産業／再生可能エネルギー事業／美容室運営事業

コーポレートサイト：https://goldfastate.com/