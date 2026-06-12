【ホテルオークラ京都】ヤマザキマリ 講演会　9月10日（木）に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ京都（本社：京都市中京区（株）京都ホテル、代表取締役社長 清水 博、東証スタンダード市場）は、2026年9月10日（木）に、漫画家であり文筆家・画家として世界を舞台に活躍するヤマザキマリさんによる講演会を開催いたします。なお、予約受付は2026年7月9日（木）より開始します。

ヤマザキマリさん

代表作『テルマエ・ロマエ』で広く知られるヤマザキマリさんは、日本と海外を行き来しながら多文化の中で独自の視点を磨いてきた異色の漫画家・エッセイストです。近年ではテレビ出演や講演を通じ、「異文化理解」や「固定概念に縛られない生き方」を発信し続けており、その知性とユーモアあふれる語り口で幅広い世代から支持を集めています。

本講演会では、14歳で初めてヨーロッパを旅して以来、多様な文化の中で生き抜いてきたご自身の体験をもとに、「とらわれない生き方」のヒントについてお話しいただきます。

当日は、本講演会に加え、京料理・中国料理・フランス料理のいずれかよりお選びいただけるディナーコースをお楽しみいただけます。ヤマザキさんの言葉に触れながら、心豊かなひとときをお過ごしください。

■開催概要

【名称】ヤマザキマリ 講演会

【予約開始日】2026年7月9日（木）10:00より

【開催日】2026年9月10日（木）

【時間】受付 18:00～18:30／講演会 18:30～20:00

【講演会場】ホテルオークラ京都 宴会場

【食事】

「京料理 入舟」「中国料理 桃李」17:00～18:00

フランス料理（宴会場）17:00～18:00 または 20:10～21:00

【料金】

Sプラン 18,000円 （食事：「京料理 入舟」または「中国料理 桃李」）

Aプラン 16,000円 （食事：フランス料理）

【WEB予約】https://www.hotel.kyoto/okura/event/483567/

【お問い合わせ】 ホテルオークラ京都 イベント予約係 Phone:(075)254-2566（10:00～17:00）

＊料金にはコース料理・ワンドリンク・消費税・サービス料を含みます。

■ヤマザキマリ プロフィール

漫画家・文筆家・画家。日本女子大学 国際文化学部国際文化学科 特別招聘教授、東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。

84年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。比較文学研究者のイタリア人との結婚を機にエジプト、シリア、ポルトガル、アメリカなどの国々に暮らす。2010年『テルマエ・ロマエ』でマンガ大賞2010受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ受章。2024年『プリニウス』（とり・みきと共著）第28回手塚治虫文化賞大賞受賞。著書に『ヴィオラ母さん』『歩きながら考える』など。

現在、『続テルマエ・ロマエ』を集英社「少年ジャンプ＋」で連載中、コミックスも好評発売中。

ホテルオークラ京都について

京都市の中心部に佇む、1888年創業の伝統あるホテル。2025年で創業137周年。京の風情とヨーロピアンテイストが調和した落ち着いた趣の館内には国内外の賓客を迎えてきた歴史が刻まれています。高さ約60メートルの最上階レストランフロアからの眺めは美しく、東山三十六峰や鴨川、古都の街並みを一望いただけます。



〒604-8558 京都市中京区河原町御池

Phone：(075)211-5111（代表）

アクセス：地下鉄東西線「京都市役所前駅」直結。／JR京都駅より車で約15分。

公式サイトURL：https://www.hotel.kyoto/okura/