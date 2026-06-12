「穏やかだけどウキウキする日常」の愛おしさを忘れず過ごしたい。utacoが贈る、ご自愛コミックエッセイ『今日もご自愛をひとさじ。』が2026年6月12日（金）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年6月12日（金）に、utaco（うたこ）氏の初書籍『今日もご自愛をひとさじ。』を刊行いたします。

本作は、Instagramフォロワー数10万人超えのutaco氏が、日々の生活の中で見つけたささやかな「ご自愛」のひとときを、優しいタッチのイラストとともに描いたコミックエッセイです。毎日を頑張りすぎてしまう人や、ちょっと心が疲れてしまった人の肩の力をスッと抜いてくれる、温かいエピソードを多数収録しています。

完璧じゃなくていい。「ちゃんとしてない」私の日常と、愛おしいご自愛タイム

朝寝坊してトーストに砂糖をさらさらとかける朝、深夜23時過ぎに塩トマトラーメンとハイボールを流し込む罪深い時間、スーパーで買ったネギの根っこをベランダに植えて「食べ放題じゃん」とワクワクする瞬間――。本作『今日もご自愛をひとさじ。』で描かれるのは、決して完璧ではない、けれど最高に愛おしい「ちゃんとしてない」日常です。

忙しい現代社会において、つい自分を後回しにしてしまいがちな私たち。著者のutaco氏が日常のなかで見つけた、少しの工夫と「自分への甘やかし」を詰め込んだ本作は、読めば心が“ほわわ～ん”と整い、明日もぼちぼちいこう～と思える優しい癒やしを届けてくれます。

本作のポイント

四季折々の「ご自愛エピソード」を贅沢に収録

季節の移ろいとともに変化するutaco氏のリアルな日常とご自愛タイムを1冊に凝縮。読むだけで一緒に季節を旅しているような心地よさを味わえます。

真似したくなる「お気楽レシピ」やコラムも満載

にんじんをすりおろして作る「スパイスケーキ」や、サバ缶とトマトで作る「スパイスカレー」など、簡単で美味しいutaco流の「お気楽レシピ」を可愛いイラスト付きで解説。日々のちょっとしたお楽しみの参考にも最適です。

「街の銭湯」や「ひとり旅」など、日常を特別にするヒント

ふと思い立って深夜に「街の銭湯」へ出かけ、サウナと水風呂で整ったり、有馬温泉へ出かけて地ビールを堪能したり。自分の機嫌を自分で取るための等身大のアイデアが詰まっています。

特典情報

Amazon限定 スマホ壁紙３種 データ配信

https://www.amazon.co.jp/dp/4043300824

※本プロモーションは、Amazon.co.jpにおいて2026年9月30日（水）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※ダウンロード特典「スマホ壁紙３種 データ配信」は、商品発送時に別途送信されるメールに記載のURLよりダウンロードいただけます。

※ダウンロード期限は2026年12月29日（火）23:59となります。

楽天ブックス限定デジタル特典 描き下ろし漫画2Pデータ配信

https://books.rakuten.co.jp/rb/18577767/

※2026年9月30日（水）11:59までにご購入いただいたお客様に特典を配信いたします。

紀伊國屋書店グループ限定 しおり

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784043300822

※特典はなくなり次第終了となります。

特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

著者プロフィール

utaco（うたこ）

1999年生まれの作家・イラストレーター。

私らしくゴキゲンに過ごすための“ご自愛エッセイ”を描いています。

本作品が初めての本。ちょっとドキドキ。

Instagram：＠utaco_gram(https://www.instagram.com/utaco_gram/)

X：＠utaco_gram(https://x.com/utaco_gram)

書誌情報

書名：今日もご自愛をひとさじ。

著者：utaco

発売日：2026年6月12日（金）

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

判型：A5判

ページ数：144ページ

ISBN：978-4-04-330082-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000353/)