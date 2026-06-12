なぜ、横線4本ではなくて「四」なのか？――漢字の専門家集団が「素朴なギモン」に徹底回答していく書籍『漢字の大疑問』7月30日に発売決定！

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、公益財団法人 日本漢字能力検定協会編の新刊『漢字の大疑問』を全国書店・インターネット書店にて2026年7月30日（木）に発売いたします。本日6月12日（金）より予約販売がスタートしました。

※本書の内容を元にした記事の掲載やインタビューなどを募集中です。

■「何気なく使っている漢字」への意識がアップデートされ、日本語の教養が身につく一冊

- アルファベットは26文字しかないのに、漢字はなぜたくさん種類があるのでしょうか？- 書き順は誰がどういう理由で決めたのでしょうか？- 「馬」や「虎」に「ケモノヘン」がつかないのはなぜですか？- なぜヤンキーは「夜露死苦」のような当て字を好んで使うのでしょうか？- なぜ、横棒4本ではなくて「四」と書くのでしょうか？

……本書ではこういった「漢字」についての素朴な疑問に、漢字の専門家集団でもある日本漢字能力検定協会の研究者と、日本語・漢字に関わる専門家と研究者が鮮やかに回答していきます。

書籍内にはQuizKnockの漢字王・山本祥彰さんの質問も掲載。「何気なく使っている漢字」への意識がアップデートされ、日本語の教養が身につく一冊です。

■編者コメント

本書は、一般の方々から募集した漢字に関する疑問・質問に対して、日本語・漢字に関わる専門家や研究者が一問一答形式で回答するかたちでまとめています。本書の制作にあたっては、専門的な知見を有する研究者の協力のもと、できるだけ平易で、かつ正確な説明を心がけました。

漢字について「なぜだろう？」「どうしてこうなるのだろう？」と感じたとき、その疑問をそのままにせず、立ち止まって考えることは、漢字をより身近で面白いものにしてくれます。

本書が、読者の皆様の漢字への理解を深め、日常の中で漢字と向き合い学ぶ、いわゆる生涯学習の一助となれば幸いです。さらに、ご自身の漢字能力を確認し維持していくために、「漢検」に挑戦いただくきっかけになれたら、これにまさる喜びはありません。

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

代表理事 理事長 山崎信夫

■本書の内容

１章 意外と知らない漢字の歴史

Q：漢字はどのように生まれたのでしょうか

Q：発音と意味が同じなのに、形が違う漢字はなぜあるのでしょうか

Q：アルファベットは 26 文字しかないのに、漢字はなんでこんなにたくさんあるのでしょうか

QuizKnock 山本祥彰さんからの質問：

Q：パソコンやスマホの普及に伴い、漢字との触れ合い方も変化してきていますが、漢字との関わり方や漢字そのものはさらに今後どのように変化していくのでしょうか …etc.

２章 どうしてこの形に？ 成り立ちの不思議

Q：なぜ４は漢字だと横線４本ではなく、「四」と書くのでしょうか

Q：魚編の漢字は魚につくものが大半ですが、虫偏の漢字は「虹」「蛸」「蛤」など、虫ではないものにもついているのはなぜでしょうか

Q：馬や虎に「ケモノヘン」がつかないのはなぜですか

Q：臭いの下の部分は「大」なのに、嗅ぐの下の部分はなぜ「犬」なのでしょうか

Q：フグはなぜ「海」ではなく「河」の豚と書くのでしょうか …etc.

３章 説明できますか？ 漢字のルール

Q：阝は左側に来たときと右側に来たときで名前が違うのはなぜでしょうか

Q：なぜ書き順が決まっているのですか。また誰が決めたのですか

Q：英語や中国語は読む方向が決まっているのに、日本語はどうして縦書きも横書きもあるのでしょうか

Q：子どもの名前に使われる漢字は、増えたり減ったりするのでしょうか

Q：印鑑の文字が何と書いてあるのか読めません。この書体は何なのでしょうか …etc.

４章 ややこしいけど面白い読み方の疑問

Q：熟語で音読みと訓読みが混在しているものがありますが、これはどうして生まれたのでしょうか

Q：間違った読み方がそのまま定着することもあるのでしょうか

Q：漢字の中で最も長い訓読みは「閄」で「ものかげからきゅうにとびだしてひとをおどろかすときにはっするこえ」と読むというのは本当ですか

Q：「ほしいままに」と読む漢字は「放」「恣」「旋」などいろいろありますが、なぜ同じ読みで同じ意味の漢字がいくつもあるのでしょうか

Q：名前にだけ使える読み方があるのはなぜですか …etc.

５章 学校では習わないいろいろな漢字

Q：なぜヤンキーは「夜露死苦」のような当て字を好んで使うのでしょうか

Q：一度も使われたことのない漢字もあるのでしょうか

Q：日本以外の国でもオリンピックを「五輪」と表記するのでしょうか

Q：糸偏に命と書いて「いでんし」と読む創作漢字があると知りました。こういう字と一般の漢字の違いは何なのでしょうか …etc.

【著者プロフィール】

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

1975年創立。日本語・漢字文化の振興と普及を目的に活動する公益財団法人。

1975年に「日本漢字能力検定（漢検）」を開始し、現在では国内最大級の日本語・漢字検定事業として広く知られている。漢字力の向上を通じて、読む・書く・伝える力を育むことを目指し、子どもから社会人まで幅広い世代を対象に事業を展開している。

主催する「日本漢字能力検定」は、累計受検者数5500万人以上、3歳から103歳までの幅広い年齢の方が挑戦する検定試験であり、学校教育や企業研修などでも活用されている。

また、「今年の漢字」を京都・清水寺で毎年発表していることでも知られ、日本社会の世相を映す年末恒例行事として定着している。そのほか、日本語・漢字に関する調査研究、教材開発、博物館の運営、イベント開催などを通じて、日本語文化の継承と発信に取り組んでいる。

【書籍概要】

書名 ：漢字の大疑問

著者 ：公益財団法人 日本漢字能力検定協会

発売日 ：2026年7月30日

価格 ：本体1,000円（税込1,100円）

仕様 ：新書判

ＩＳＢＮ：978-4-8387-7534-7

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/7534/