第41回シマノ鈴鹿ロードレース／第41回シマノ鈴鹿ロードレース クラシック（JCF公認大会）　2026年大会 開催のご案内

シマノサイクルスポーツイベント事務局（株式会社テレビ大阪エクスプロ）

家族で楽しめるイベントが盛りだくさん！

「スズカビレッジ」を中心にロードレースの魅力を発信します

大人から子どもまで、エキスパートからビギナーまで、ロードバイクに興味のある誰もが楽しめるロードレースの祭典、それが「シマノ鈴鹿ロード」です。

今大会で41回を迎えるシマノ鈴鹿ロードは、レースに出場する選手だけでなく、ご家族やご友人も一緒に楽しめるロードレースの魅力が満載です。会場内の「スズカビレッジ」では多彩な出展ブースや試乗コースの他、メインステージでは各レースの表彰や、さまざまなステージイベントを実施します。またレースや会場の様子を映し出す大型LEDビジョンを設置し、白熱のレースをライブ中継でお楽しみいただけます。

レースだけじゃないシマノ鈴鹿ロードの魅力を、ご家族皆さんでお楽しみください！

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将来を担う若手選手の競技機会を拡大

U19・U17カテゴリーを新設

若い世代の選手が同世代同士で競い合い、力を伸ばすことができる新たな競技機会として17歳と18歳を対象としたU19カテゴリーと、15歳と16歳を対象としたU17カテゴリーを新設します。

ロードレースでは「U19 5周の部」「U17 3周の部」を新設し、「個人タイムトライアル決勝」においても同様にU19・U17クラスを設けます。

将来のロードレース界を担う世代が実戦の中で経験を積み、成長できる場を提供することで、競技の裾野拡大と次世代育成につなげます。

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マスターズ世代の挑戦機会を拡充

新種目追加とエンデュランスでもクラス新設

マスターズ世代の多様なニーズに応えるため、カテゴリーと種目構成を拡充します。

これまで「2周の部」のみだったマスターズカテゴリーに、「3周の部」「5周の部」を新設し、それぞれに世代別クラスを設定します。

さらに日曜日に開催される「90分エンデュランス」「1時間サイクルマラソン」においてもマスターズクラスを新設。これまで競技経験を積んできた方はもちろん、新たに挑戦する方にも参加しやすい環境を整え、幅広い世代が楽しめるレース機会を提供します。

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初めてでも“本物の鈴鹿”を体感できる参加型プログラム

プロ選手と走る「体験！鈴鹿サーキット」

初心者や未経験者でも、世界的なレーシングコースである鈴鹿サーキットを気軽に走行できる参加型プログラム「体験！鈴鹿サーキット」を実施します。シマノレーシングやUCI コンチネンタルチームの選手が参加者と一緒に走行し、初めて鈴鹿サーキットを走る方でも安心して楽しめる環境を提供します。

鈴鹿サーキットならではのスピード感やコースの魅力を体感し、ロードレースの魅力をより身近に感じていただける機会として、多くの方に参加していただけるプログラムです。

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トップカテゴリーの迫力を間近で体感

日曜日の午前開催「シマノ鈴鹿ロードレース クラシック」

国内トップクラスのプロロードレースチームが出場する「シマノ鈴鹿ロードレース クラシック」を、今年は日曜日の午前中に開催します。疾走するロードバイクの音や選手たちの息遣い、緊張感あふれるレース展開など、国内最高峰のロードレースを間近で観戦することができます。

レース前にはメインステージでチームプレゼンテーションを実施し、各チームや選手を紹介します。会場の大型LEDビジョンやYouTubeライブ中継と連動し、“観るスポーツ”としてのロードレースの魅力を分かりやすく発信します。

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家族で一日楽しめる会場演出をさらに充実

今年のミルキーはホームストレートを疾走！

シマノ鈴鹿ロードは、レース参加者だけでなく、ご家族やご友人も一緒に楽しめるイベントとして、さまざまなコンテンツを展開します。会場の「スズカビレッジ」では、出展ブースや試乗コースを中心に、来場者が気軽に立ち寄れるエリアを用意しています。

また、毎年好評の未就学児を対象としたミルキーは、今年はコース内のホームストレートで実施。より臨場感のある体験を提供します。その他、自転車の乗り方を学べる「ウィーラースクール」やバスで鈴鹿サーキットを1周する「コースクルージング」など、選手以外の来場者にも鈴鹿サーキットならではの魅力を楽しんでいただけます。

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普段は入れない鈴鹿サーキットの舞台裏を体験

バックヤードツアー＆Honda RACING Galleryツアー開催

鈴鹿サーキット様のご協力のもと、レースに参加する選手のご家族やお連れ様を対象に、特別な体験企画を実施します。レーシングコースの裏側を見学できる「バックヤードツアー」や、Formula1をはじめ実際のレースシーンを戦ってきた歴代マシンを間近で見学できる「Honda RACING Galleryツアー」を予定しています。

観戦やイベント参加だけでは味わえない、鈴鹿サーキットの舞台裏を知ることで、大会全体をより深く楽しんでいただけます。

レース種目一覧

公式ウェブサイト(https://suzukaroad.shimano.com/)よりご確認いただけます。

第41回シマノ鈴鹿ロードレース／第41回シマノ鈴鹿ロードレース クラシック（JCF公認大会）

開催概要

- 開催日 2026年9月26日（土）・27日（日）- 会 場 鈴鹿サーキット国際レーシングコース〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992- 募集期間 2026年6月18日（木）12:00～8月17日（月）23:59- 公式ウェブサイト https://suzukaroad.shimano.com/- 申込方法 スポーツエントリーの専用サイトより申し込み▶個人種目 https://sportsentry.ne.jp/event/t/104159/▶チーム種目 https://sportsentry.ne.jp/event/t/104160/- 主 催 株式会社シマノ- 競技主管 大阪府自転車競技連盟- 協 力 ホンダモビリティランド株式会社 鈴鹿サーキット公益財団法人日本自転車競技連盟一般社団法人日本パラサイクリング連盟- 後 援 一般社団法人自転車協会、一般財団法人自転車産業振興協会、三重県鈴鹿市、Cycle Sports、Bicycle Club、cyclowired

本大会に関するお問い合わせ先

シマノサイクルスポーツイベント事務局（協賛・メディア窓口：株式会社テレビ大阪エクスプロ）

TEL 06-4301-4008（募集期間中の月～金 9:00～17:00）

E-mail shimano-cycle@tvoe.co.jp

※本プレスリリースの掲載内容は6月時点の情報です。状況により変更になる場合がございます。