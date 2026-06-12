第41回シマノ鈴鹿ロードレース／第41回シマノ鈴鹿ロードレース クラシック（JCF公認大会） 2026年大会 開催のご案内
家族で楽しめるイベントが盛りだくさん！
「スズカビレッジ」を中心にロードレースの魅力を発信します
大人から子どもまで、エキスパートからビギナーまで、ロードバイクに興味のある誰もが楽しめるロードレースの祭典、それが「シマノ鈴鹿ロード」です。
今大会で41回を迎えるシマノ鈴鹿ロードは、レースに出場する選手だけでなく、ご家族やご友人も一緒に楽しめるロードレースの魅力が満載です。会場内の「スズカビレッジ」では多彩な出展ブースや試乗コースの他、メインステージでは各レースの表彰や、さまざまなステージイベントを実施します。またレースや会場の様子を映し出す大型LEDビジョンを設置し、白熱のレースをライブ中継でお楽しみいただけます。
レースだけじゃないシマノ鈴鹿ロードの魅力を、ご家族皆さんでお楽しみください！
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将来を担う若手選手の競技機会を拡大
U19・U17カテゴリーを新設
若い世代の選手が同世代同士で競い合い、力を伸ばすことができる新たな競技機会として17歳と18歳を対象としたU19カテゴリーと、15歳と16歳を対象としたU17カテゴリーを新設します。
ロードレースでは「U19 5周の部」「U17 3周の部」を新設し、「個人タイムトライアル決勝」においても同様にU19・U17クラスを設けます。
将来のロードレース界を担う世代が実戦の中で経験を積み、成長できる場を提供することで、競技の裾野拡大と次世代育成につなげます。
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マスターズ世代の挑戦機会を拡充
新種目追加とエンデュランスでもクラス新設
マスターズ世代の多様なニーズに応えるため、カテゴリーと種目構成を拡充します。
これまで「2周の部」のみだったマスターズカテゴリーに、「3周の部」「5周の部」を新設し、それぞれに世代別クラスを設定します。
さらに日曜日に開催される「90分エンデュランス」「1時間サイクルマラソン」においてもマスターズクラスを新設。これまで競技経験を積んできた方はもちろん、新たに挑戦する方にも参加しやすい環境を整え、幅広い世代が楽しめるレース機会を提供します。
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初めてでも“本物の鈴鹿”を体感できる参加型プログラム
プロ選手と走る「体験！鈴鹿サーキット」
初心者や未経験者でも、世界的なレーシングコースである鈴鹿サーキットを気軽に走行できる参加型プログラム「体験！鈴鹿サーキット」を実施します。シマノレーシングやUCI コンチネンタルチームの選手が参加者と一緒に走行し、初めて鈴鹿サーキットを走る方でも安心して楽しめる環境を提供します。
鈴鹿サーキットならではのスピード感やコースの魅力を体感し、ロードレースの魅力をより身近に感じていただける機会として、多くの方に参加していただけるプログラムです。
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トップカテゴリーの迫力を間近で体感
日曜日の午前開催「シマノ鈴鹿ロードレース クラシック」
国内トップクラスのプロロードレースチームが出場する「シマノ鈴鹿ロードレース クラシック」を、今年は日曜日の午前中に開催します。疾走するロードバイクの音や選手たちの息遣い、緊張感あふれるレース展開など、国内最高峰のロードレースを間近で観戦することができます。
レース前にはメインステージでチームプレゼンテーションを実施し、各チームや選手を紹介します。会場の大型LEDビジョンやYouTubeライブ中継と連動し、“観るスポーツ”としてのロードレースの魅力を分かりやすく発信します。
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家族で一日楽しめる会場演出をさらに充実
今年のミルキーはホームストレートを疾走！
シマノ鈴鹿ロードは、レース参加者だけでなく、ご家族やご友人も一緒に楽しめるイベントとして、さまざまなコンテンツを展開します。会場の「スズカビレッジ」では、出展ブースや試乗コースを中心に、来場者が気軽に立ち寄れるエリアを用意しています。
また、毎年好評の未就学児を対象としたミルキーは、今年はコース内のホームストレートで実施。より臨場感のある体験を提供します。その他、自転車の乗り方を学べる「ウィーラースクール」やバスで鈴鹿サーキットを1周する「コースクルージング」など、選手以外の来場者にも鈴鹿サーキットならではの魅力を楽しんでいただけます。
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普段は入れない鈴鹿サーキットの舞台裏を体験
バックヤードツアー＆Honda RACING Galleryツアー開催
鈴鹿サーキット様のご協力のもと、レースに参加する選手のご家族やお連れ様を対象に、特別な体験企画を実施します。レーシングコースの裏側を見学できる「バックヤードツアー」や、Formula1をはじめ実際のレースシーンを戦ってきた歴代マシンを間近で見学できる「Honda RACING Galleryツアー」を予定しています。
観戦やイベント参加だけでは味わえない、鈴鹿サーキットの舞台裏を知ることで、大会全体をより深く楽しんでいただけます。
レース種目一覧
公式ウェブサイト(https://suzukaroad.shimano.com/)よりご確認いただけます。
第41回シマノ鈴鹿ロードレース／第41回シマノ鈴鹿ロードレース クラシック（JCF公認大会）
開催概要
- 開催日 2026年9月26日（土）・27日（日）
- 会 場 鈴鹿サーキット国際レーシングコース
〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992
- 募集期間 2026年6月18日（木）12:00～8月17日（月）23:59
- 公式ウェブサイト https://suzukaroad.shimano.com/
- 申込方法 スポーツエントリーの専用サイトより申し込み
▶個人種目 https://sportsentry.ne.jp/event/t/104159/
▶チーム種目 https://sportsentry.ne.jp/event/t/104160/
- 主 催 株式会社シマノ
- 競技主管 大阪府自転車競技連盟
- 協 力 ホンダモビリティランド株式会社 鈴鹿サーキット
公益財団法人日本自転車競技連盟
一般社団法人日本パラサイクリング連盟
- 後 援 一般社団法人自転車協会、一般財団法人自転車産業振興協会、三重県鈴鹿市、
Cycle Sports、Bicycle Club、cyclowired
本大会に関するお問い合わせ先
シマノサイクルスポーツイベント事務局（協賛・メディア窓口：株式会社テレビ大阪エクスプロ）
TEL 06-4301-4008（募集期間中の月～金 9:00～17:00）
E-mail shimano-cycle@tvoe.co.jp
※本プレスリリースの掲載内容は6月時点の情報です。状況により変更になる場合がございます。