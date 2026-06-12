「ニトリアンバサダー」始動！SNS発信を通じて、暮らしに寄り添った商品提案を実施

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年6月より、影響力のあるインフルエンサーを「ニトリアンバサダー」として起用し、中長期的な情報発信を行う新たな取り組みを開始いたします。 本施策では、商品を単発で紹介するだけでなく、アンバサダーの皆様の実際の暮らしの中で継続的に使用いただくことで、よりリアルで共感性の高い情報をお届けしてまいります。

■「ニトリアンバサダー」開始の背景

近年、SNSを中心とした情報収集が一般化する中で、企業からの一方向の発信だけでなく、生活者目線のリアルな発信がより重視されています。

こうした背景を踏まえ、ニトリでは、影響力と専門性を持つインフルエンサーを「ニトリアンバサダー」として位置づけ、継続的に商品や暮らしの提案を発信いただく取り組みを開始いたします。

■本施策の特徴

本取り組みは、従来の単発的なインフルエンサーマーケティングとは異なり、以下の特徴を持っています。

・商品を実際の生活の中で継続的に使用し、その魅力を発信

・専門性を持つインフルエンサーのアイデアや、トレンドに即したリアルな情報提供

これにより、より多くのお客様にとって参考になる、信頼性の高い情報発信を目指します。

■ニトリアンバサダーについて

2026年度は、以下の3名が参画します。

・料理分野：テレビ番組やInstagramで活躍する爆速レシピクリエイター およねさん

https://www.instagram.com/oyone.gram/

・家電・ライフスタイル分野：暮らしを彩るアイデアや便利アイテムを発信する COCOさん

https://www.instagram.com/coco_akanuke_room/

・収納分野：日常的に商品を発信し、ニトリマニアとして本も出版されている おちびさん

https://www.instagram.com/ochibi___room/

本取り組みでは、各分野において発信力と親和性の高いインフルエンサーを起用し、調理用品・収納・家電など幅広い商品カテゴリーを対象に発信を行います。

今後、アンバサダーによる定期的な投稿を通じて、日常生活の中での具体的な使用シーンや活用アイデアを継続的にご紹介してまいります。