『魔法使いの約束』コレクションジュエリー第2弾☆「北の国」の魔法使い5人をイメージしたきらめくカラーストーンリングが新登場！

株式会社テイクアップ

『魔法使いの約束』コラボジュエリーが登場。第2弾は北の国の魔法使い5人それぞれの魔道具をメインモチーフに、カラーストーンの色彩と細やかなデザインで作品を表現したリングです。個性溢れる魔法使い1人ひとりに合わせて、カラーストーンを厳選し、細部にこだわってデザインしました。身につけるたびに、魔法使いたちとの記憶がよみがえり、日常に魔法を灯すようなアイテムです。

＜ご予約について＞

予約期間：2026年6月12日(金) 12：00～7月13日(月) 23：59

ご予約いただいたお品物は2026年10月下旬から順次発送いたします。

※予約後のキャンセル・返品はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

販売ページ：

https://www.tufave.com/pages/mahoyaku_northerncountry(https://www.tufave.com/pages/mahoyaku_northerncountry)

店舗販売：

アトレ川崎店 3階 TAKE-UP Aula

上記店舗では、実物をご覧いただいたうえで店頭予約が可能です。

ぜひお近くにお越しの際は、お立ち寄りくださいませ。

商品ラインナップ

◆スノウ リング

双子で色違いになっているリボンと人形のハットについている花の飾りをモチーフに、ホワイトとお揃い風に仕上げました。双子で凹凸を逆にし、花は反転させるなど、2つがリンクするデザインです。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（ロジウムコーティング）、カルセドニー

【サイズ】トップ幅約5.8mm、アーム幅約2.0mm

【展開サイズ】6号～15号

◆ホワイト リング



双子で色違いになっているリボンと人形のハットについている花の飾りをモチーフに、スノウとお揃い風に仕上げました。双子で凹凸を逆にし、花は反転させるなど、2つがリンクするデザインです。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（ロジウムコーティング）、ムーンストーン

【サイズ】トップ幅約5.8mm、アーム幅約2.0mm

【展開サイズ】6号～15号



◆ミスラ リング

ドクロの水晶をモチーフにし、目には野性的な色気を放つミスラを思わせるアメジストをセッティング。アームには縫合の痕をデザインしました。ミスラらしい危険な雰囲気を感じるリングに仕上げています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、アメジスト

【サイズ】トップ幅約5.8mm、アーム幅約2.0mm

【展開サイズ】6号～15号



◆オーエン リング



スクエアのシンセチックルビーと石座でオーエンのトランクを表現。石座の側面にはトランクの角当ての形を刻み、アームはベルトをイメージしています。シンプルながら細部にエッジを効かせたオーエンらしいリングです。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、シンセチックルビー

【サイズ】トップ幅約5.6mm、アーム幅約2.0mm

【展開サイズ】6号～15号

◆ブラッドリー リング



荒々しくも面倒見の良いブラッドリーを落ち着いた色味のシンセチックスピネルで表現。アームには銃の装飾をイメージしたデザインを施し、丸く縁取った石座で銃口を表現した、細部にこだわりの詰まったリングです。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、シンセチックスピネル

【サイズ】トップ幅約5.0mm、アーム幅約2.0mm

【展開サイズ】6号～15号

商品は、専用BOXにお包みしてお届け致します。箱の内側には北の国の魔法使いの名前を連ねま

した。特別感のあるBOXは飾ってもお楽しみいただけます。





※商品１点ごとに１つBOXが付きます。

※写真はサンプルの為、多少の仕様変更がある場合がございます。

■『魔法使いの約束』とは

「初めまして、賢者様。ようこそ、壊れかけの世界へ」

800万ダウンロードを突破し、2025年1月にアニメ化もされた魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』。

＜大いなる厄災＞からこの世界を救うため、魔法使いたちを導きましょう。

彼らがどんな「特性」を持ち、どんな姿に育つのか……全ては賢者様、あなた次第です。

異世界に召喚された1人の賢者と21人の賢者の魔法使いたちの物語。

特別な存在でありながらも、終わらない役目を背負った複雑で個性的な彼らの群像劇を描きます。

■『魔法使いの約束』アプリ基本情報

タイトル：魔法使いの約束

ジャンル：魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム

シナリオライター：都志見文太

キャラクターデザイン原案：ダンミル

対応OS：iOS / Android

料金：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mahoyaku.com

公式LINE：http://nav.cx/2bWSLHH

公式X（旧Twitter）：https://x.com/mahoyaku_info

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1481949790

Google Play(TM)：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.mahoyaku

権利表記：(C)︎coly

販売元

コラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』について

株式会社テイクアップは、新たにコラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』を立ち上げました。

『TUfave』は、「物語をずっと、あなたと。」をコンセプトに、アニメ・ゲームなどの世界観を繊細なジュエリーとして表現するコラボレーション・ジュエリーブランドです。

ジュエリーに作品の世界を織り込み、1つ1つを丁寧に創りあげ、日常で身につけていただける大切なジュエリーとなることを目指して、デザインと品質にこだわったものづくりを行っていきます。

公式ショップサイト：https://www.tufave.com/

公式X：https://x.com/TUfave_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/tufave_official/

TUfave運営『株式会社テイクアップ』について

1979年にテイクアップ設立。ジュエリーブランドとして「Made in Japan」にこだわり、繊細なクラフトワークとクオリティーの高いデザインで数々の商品を作り上げてきました。

現在、約20店舗で展開中です。

名称 ：株式会社テイクアップ

設立 ：1979/11/26

本住所 ：東京都渋谷区恵比寿西2-17-6 代官山ウエスト2F

URL:https://www.take-up.co.jp/