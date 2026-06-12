キヤノンITソリューションズ株式会社キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山 寛、以下キヤノンITS）は、2026年6月25日（木）、26日（金）の2日間、幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026」に出展します。

近年、企業におけるアマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめとしたクラウド利用の拡大に伴い、利便性が向上する一方で、意図しない公開設定や権限管理の不備といった情報漏えいにつながりかねないセキュリティリスクが顕在化しています。

キヤノンITS展示ブースでは、こうした課題に対し、『AWS環境のセキュリティリスクを継続的に診断する』ことをテーマに、クラウドネイティブ環境におけるセキュリティリスクへの対応を支援するCNAPP（Cloud Native Application Protection Platform）ソリューションを中心に、脆弱性管理や設定不備の可視化など、実践的なクラウドセキュリティ対策を紹介します。

また実機のデモを通じて、クラウド環境のリスクを継続的に検知・評価できる仕組みをキヤノンITSのスタッフが解説するとともに、AWSのAI関連サービス（Amazon SageMaker AI、Amazon Bedrock、Amazon Quick）を活用したキヤノンITSのクラウドSIの導入事例についても紹介します。

■展示ソリューション

クラウド設定監査サービス CNAPPサービス

「CNAPPサービス」は、パブリッククラウドにおけるお客さま環境のセキュリティリスクをCNAPPツールで診断し、診断結果をまとめたレポートと、重要度の高い設定ミス発見時にアラート通知をメールで提供するサービスです。

クラウドインテグレーションサービス for AWS

アマゾン ウェブ サービスをクラウド開発の基盤として活用し、より付加価値の高いサービスを提供します。

■AWS Summit Japan 2026 開催概要

日 時 ：2026年6月25日（木）10:00～18:30、26日（金）10:00～17:00

会 場 ：幕張メッセ（キヤノンITSブース：P138）

主 催 ：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

公式ページ：https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

申込URL ：https://registration.awsevents.com/flow/awsevents/summitjap26/genreg/login

※招待コードは「SPC1976478」をご入力ください

- 一般の方のお問い合わせ先：ITマネージドサービス事業部 03-6701-3513（直通）https://form.reg.canon-its.co.jp/itp/security/inquiry?SeminarAutoId=701TL0000168uqfYAA