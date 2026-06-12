「名古屋オクトーバーフェスト2026」 ７月3日(金)より開催！

東海テレビ放送株式会社

7月3日（金）から7月20日（月・祝）まで、久屋大通公園エディオン久屋広場・エンゼル広場にて、「名古屋オクトーバーフェスト2026」を開催いたします。

『オクトーバーフェスト』とは、毎年秋にドイツ・ミュンヘンで開催、210年以上の歴史を持つ世界最大のビールのお祭りです。

「名古屋オクトーバーフェスト」は今年で13回目の開催です。ドイツの醸造所から直送されたビールが今年は130種類以上集結し、名古屋オクトーバーフェスト初出店のお店も！さらに、ソーセージや名古屋オクトーバーフェスト名物・さばのまるごとグリルなど、ビールにぴったりの本場グルメも沢山登場します。

【各種イベント】

※過去の様子※過去の様子※写真はイメージです※写真はイメージです１.連日会場を盛り上げるドイツ仕込みの楽団によるステージ

本場ドイツ仕込みの楽団「マリア&アルペンブアム」による民族音楽の生演奏ステージを連日開催し、会場を盛り上げます。本場ミュンヘンの『オクトーバーフェスト』のスピリッツや雰囲気にこだわった”夏の風物詩”を今年もお楽しみください。

ステージ開始時間 (※スケジュールは変更する場合があります)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/575_1_70dd3ca3f809f79f3fc7f3fcf3553795.jpg?v=202606121251 ]２.スタンプラリーで名古屋オクトーバーフェストオリジナルグッズをGET!

会場ではスタンプを集めてオリジナルグッズがゲットできるスタンプラリーを連日開催しています。スタンプを7個以上集め、各会場事務局までお越しいただいたお客様にオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、全14個コンプリートするとオリジナルTシャツをプレゼントいたします。

３.SNSフォロー&投稿キャンペーン開催

開催期間中、各SNSをフォローの上「＃nagoyaokt」もしくは「＃名古屋オクトーバーフェスト」で写真を投稿の上、各会場事務局でご提示いただくと、投稿日のみ使用できる「100円引クーポン券」をプレゼントいたします。この機会にオクトーバーフェストの思い出をご友人やご家族に共有して「100円引クーポン券」をゲットしてみてはいかがでしょうか。

４.平日限定！65歳以上のお客様に嬉しいハッピーアワークーポン券の配布

65歳以上のお客様を対象に、平日の月曜日から金曜日の16時から18時まで「ハッピーアワークーポン券」を各会場の事務局にて配布しております。このクーポン券はご来場日のみ使用できるビールクーポン券で、おひとり様1日1回のお渡しになります。65歳以上のお客様は年齢確認ができるものをお持ちの上、会場にお越しください。

５.7月4日(土)・20日(月・祝)は浴衣を着てオクトーバーフェストグッズをGET!

7月4日(土)、7月20日(月・祝)は「ゆかたの日」を開催します。浴衣または甚平を着て各会場事務局にお越しいただいたお客様には、今年からリニューアルした名古屋オクトーバーフェストオリジナルグッズをプレゼントいたします。

※画像はイメージです。※数に限りがあります。６.7月12日(日) は中学生以下のお子様限定抽選会を開催

7月12日(日)は16時まで「ファミリーデー」を開催し、中学生以下のお子様を対象に、抽選会を実施しています。ハズレくじはなく、会場内のフードメニュー、名古屋オクトーバーフェストオリジナルグッズなどが当たります。中学生以下のお子様は、当日の商品お買い上げレシートをお持ちの上、各会場事務局へお越しください。

【開催概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/575_2_2873051891ce6d687eb3fc39b6104d06.jpg?v=202606121251 ]

※写真はイメージです※写真はイメージです