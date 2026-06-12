2026年7月1日よりTVアニメ放送開始！『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』全国対象書店にて「インスタントフォトカード(全5種)」がもらえる期間フェア開催決定！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC』に2026年7月1日のTVアニメ放送開始を記念して、全国の対象書店にて、限定の特典を順次配布が開始いたしましたのでお知らせいたします！

■TVアニメ放送記念！書店限定フェア概要

コミックス1～6巻を対象に、「インスタントフォトカード(全5種)」を1冊につき1枚でのランダム配布をいたします。

＜対象店舗＞

詳細はこちら(https://note.com/tobooks/n/n3dd6ae566f96)からご確認ください

＜対象コミックス＞

- 『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第1巻』（ISBN：9784866992723）- 『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第2巻』（ISBN：9784866994789）- 『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第3巻』（ISBN：9784866997094）- 『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第4巻』（ISBN：9784867940525）- 『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！＠COMIC 第5巻』（ISBN：9784867943205）- 『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第6巻』（ISBN：9784867945636）特典は全5種！ぜひ書店でご確認ください！

■TVアニメ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I9V_HpMr3_8 ]

2026年7月1日よりTOKYO MX、BSフジほかにてTVアニメ放送開始！

dアニメストア、ABEMAにて見放題独占配信決定！

TOKYO MX：7月1日より毎週水曜22:00～

BSフジ：7月1日より毎週水曜24:00～ ※初回放送のみ24:30～スタート

AT-X：7月3日より毎週金曜20:30～（リピート放送：毎週火曜8:30～、毎週木曜14:30～）

dアニメストア、ABEMA ：6月24日より 毎週水曜 22:30～

地上波1週間先行・見放題独占配信

※放送・配信日時は予告なく変更となる場合がございます。

詳細はアニメ公式サイト(https://all-works-maid-anime.com/)をご確認ください。

■単行本最新情報

＜ノベル＞＜7/1発売開始＞ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！10

[著] あてきち

[イラスト] 雪子

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540458

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21741)から

▶ノベル1～10巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21741/same-series-contents)から

▶原作特設サイトはこちら(https://www.tobooks.jp/all-works-maid/)から

＜コミックス＞＜7/1発売開始＞ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第7巻

[漫画] 螢子

[原作] あてきち

[キャラクター原案] 雪子

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949344

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21230)から

▶コミックス1～8巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21230/same-series-contents)から

【2か月連続刊行決定！】

＜8/1発売開始＞ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第8巻

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540731

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21959)から

■『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』とは

シリーズ累計60万部突破！（電子書籍含む）

美味しい紅茶♪ 屋敷の清掃！ 魔王退治？

全部、メイドの魔法とスキルにお任せください！

乙女ゲームのヒロインがメイドになって大暴れ！！

世界のシナリオをぶっ壊す、勘違いお仕事ファンタジー！

＜あらすじ＞

「私は世界一素敵なメイドになるんです！」

黒と白に彩られたスカートをなびかせ、少女は叫んだ。彼女の名はメロディ。

元日本人の転生者である彼女は、前世の夢を引き継ぎ、テオラス王国の貧乏伯爵家で雑役メイドとして働いている。

彼女が淹れれば、安物紅茶も高級品に、荒れ果てた屋敷は新築に早変わり！ 掃除も給仕も狩りやDIYまで、全部私にお任せください！ とばかりに、強大な魔法でこなしていく。

そう、実はこの世界は乙女ゲームの世界で最強無敵なメロディの正体は聖女だったのだ！……が、本人はそのことに気づかず。

イケメンとの恋愛？ 魔王襲撃？ そんなことよりお仕事でしょう！

聖女の力を業務に極振りしちゃった少女と、シナリオを無視された世界の明日はどこへ！？

無自覚に運命をぶち壊す、勘違いお仕事ファンタジー！

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/