『君に贈るキヅタ』完結記念フェア開催！　有償特典付き書籍やオリジナルグッズをWEBにて販売【マンガ展】

株式会社TORICO株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎）が運営するマンガ展ストアにて、Marita先生『君に贈るキヅタ』2巻・3巻同時発売＆完結記念のWEBフェアを開催いたします。

ꕥ純朴な転生者×″元″タイムトラベラーが織りなす、他愛なるサイエンスファンタジーꕥ

＼＼＼2・3巻同時発売／／／

Marita先生の最新作『君に贈るキヅタ』がいよいよ完結…！

散りばめられた謎の数々、運命の糸が一気につながっていくさまは見逃せません。

マンガ展では、WEBにて完結記念フェアを開催中です。

書籍特典やオリジナルグッズもボリュームアップ。

TORICO限定の有償特典は待望の『ミニ設定資料集』！

新刊と一緒にじっくり世界観を読み解いてくださいね。



フェアの詳細はこちら(https://www.manga10.com/event/3908)

【SPECIAL１.】TORICO限定特典付き書籍販売

TORICO限定特典として「ミニ設定資料集」付きのセット販売が決定！

キャラクターの初期デザインやストーリー年表、転生者の男女比較etc...

キヅタ＆ユキスミ読者垂涎の内容盛りだくさんでお届けいたします。

◎【有償特典付き】『君に贈るキヅタ(2)(3)』2冊セット



<セット内容>

・新刊『君に贈るキヅタ(2)』 1冊[946円(税込)]

・新刊『君に贈るキヅタ(3)』 1冊[946円(税込)]

・有償特典：12P小冊子「ミニ設定資料集」 1冊[440円(税込)]

・無償特典：TORICO限定カバーイラストカード(2)・(3) 計2枚[無償]

『君に贈るキヅタ』2巻・3巻 書影【有償特典】12P小冊子「ミニ設定資料集」

◎既刊購入特典

6/1～6/30のフェア期間中に既刊をマンガ展ストアでご購入いただくと〈【復刻】キャラクターID風カード：全4種〉を1冊につき1枚、ランダムでおつけします。

<対象タイトル>

・君に贈るキヅタ(1)

・雪と墨(1)～(3)

・やぶさかではございません(1)～(5)

【SPECIAL２.】直筆サイン入りアクリルプレート抽選販売



当フェア描き下ろしイラストの「A4アクリルプレート」に、Marita先生直筆サインを入れてお届けします。

ぜひ奮ってご応募ください！

【SPECIAL３.】新規オリジナルグッズ受注販売

『君に贈るキヅタ』＆『雪と墨』POPUP at マンガ展(https://www.manga10.com/event/3493)に続く新グッズが登場！

アロマキャンドルやポストカードセットの第二弾、描き下ろし＆カバーイラストの魅力を存分に楽しめるラインナップが揃いました。

ぜひお手元にお迎えくださいね！

『君に贈るキヅタ』完結記念グッズ ※期間限定・受注生産での販売です。『君に贈るキヅタ』＆『雪と墨』POPUP(https://www.manga10.com/event/3493)グッズ ※在庫限りの販売です。

▼web販売のご案内

『君に贈るキヅタ』完結記念グッズは下記スケジュールにてweb通販の予約受付を実施いたします。

販売期間：2026年6月1日(月)12:00～2026年6月30日(木)23:59

発送予定：2026年8月上旬ごろ予定

※発送時期は状況により前後する可能性もございます。

※販売期間中であっても完売により販売を早期終了する可能性もございます。

フェア詳細＆商品のご購入やはこちら(https://www.manga10.com/event/3908)から！

概要

『君に贈るキヅタ』完結記念フェア＆WEBサイン会 at マンガ展

【主催】株式会社TORICO(https://www.torico-corp.com/)

【協力】KADOKAWA(https://www.kadokawa.co.jp/)

【お問い合わせ】https://www.manga10.com/contact

【リアルタイム情報】X マンガ展／TORICO @manga10_torico(https://x.com/manga10_torico)