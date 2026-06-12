【完結まで残り２話!!】呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒やしの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～（猫柴／著）本日より″第11話″先行配信中！――契約が終わっても、あなたといたい…｜恋＊COMACHI

株式会社大洋図書

『呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒やしの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～』（猫柴／著）第11話が、本日より「コミックシーモア様」で独占先行配信いたしました！さらに、【恋＊COMACHI 先行配信フェア】開催中！6月12日(金)～6月25日(木) の期間中は、無料＆割引でお楽しみいただけます♪

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呪われ公爵と甘く淫らな契約婚～癒やしの令嬢はとろける口づけで愛を注ぐ～（猫柴／著）

【あらすじ】

――愛だと勘違いするなと言ったくせに

こんな風に求められたら勘違いしてしまうじゃない……



まだ本編が始まる前の小説の世界に伯爵令嬢として転生したカリナ。

前世の推しで義弟のマルセルを死の運命から救い、

クズ夫と結婚せずとも、伯爵家を潰さずに済む方法…



――それは、未来の悪役公爵・クラウスとの「契約婚」！



カリナは公爵家に伝わる呪い「狂症」を鎮めることを条件に、

将来マルセルを殺めるとされるクラウスに契約結婚を申し出る。



「狂症」を鎮めるためには「神力」を持つものとの身体的接触が必要。

それは、愛のないふたりが肉体関係を結ぶということで…!?

【11話 見どころ!!】

クラウス様が遠征へ向かうことに――。

そして、カリナは留守の間にクラウス様のもとを去る決意をする。

彼には本来、結ばれるべき運命の相手がいる。

その幸せを願い、自ら身を引こうとするのだが……！？

クラウス様が留守の間に、カリナはクラウス様のもとを去る決意をする。

【異世界×契約婚×悪役公爵！溺愛ファンタジー】コミックシーモア様で独占先行配信中！

クラウス様の幸せを願い、自ら身を引こうとするのだが……！？

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毎月、第２金曜日配信！

面白くて大人のトキメキたっぷりな作品が続々登場予定です！お楽しみに♪

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