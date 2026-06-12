【京都・嵐山】抹茶スイーツ処『茶和々（さわわ）』に、大人気の「モンチッチ」コーナーが、6月26日(金）より常設グランドオープン！この店でしか手に入らない「抹茶モンチッチ」が限定商品として初登場します！

株式会社 寺子屋

お土産の販売を通じて日本の伝統文化を大切にする株式会社 寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、株式会社セキグチ（東京都葛飾区 代表取締役社長 吉野壽高）とのライセンス契約に基づき、『抹茶スイーツ処 茶和々嵐山店』にて『モンチッチ特設コーナー』が、2026年6月26日（金）より常設オープンします。

厳選された宇治抹茶を使用した本格スイーツのラインナップと、『モンチッチ』と『抹茶』の世界観を表現した、茶和々限定のここでしか手に入らない抹茶モンチッチを展開いたします。

お濃茶モンチッチ マスコットキーチェーン\2,970（税込） 茶摘みモンチッチマスコットキーチェーン\3,300（税込）

(C)SEKIGUCHI

京都屈指の景勝地・嵐山で、本格的な抹茶の魅力を発信してきた『茶和々』。

今回、国内外から訪れる多くの観光客の皆様に、より五感で楽しんでいただける特別な体験をお届けしたいという想いから、世代を超えて愛される『モンチッチ』とのコラボレーションが実現いたしました。

嵐山の美しい自然や竹林の風景に溶け込むような、和モダンな特設コーナーを店内に新設。

お買い物だけでなく、旅の思い出になる空間をご提供いたします。

お濃茶モンチッチ マスコットキーチェーン\2,970（税込）茶摘みモンチッチマスコットキーチェーン\3,300（税込）

●ご掲載に際しては、原稿の確認をさせていただきますようお願いいたします。

また、下記のコピーライトを表記してください。

(C)SEKIGUCHI

【抹茶スイーツ処 茶和々（さわわ） 嵐山店】

茶和々の抹茶スイーツは、抹茶の品質にこだわった商品を多く取り揃えております。

一番人気の抹茶わらびもちは、お店で出来立てを販売しております。自家製わらびもちに高級抹茶をふんだんにまぶした人気の一品です。茶和々の看板メニューとして長年お客様に親しまれています。

■住所：〒616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町40番地18

■TEL：075-873-1123

■営業時間：3/6-12/5 10:00-18:00 12/6-3/5 10：00-17:30

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▼参考：モンチッチ

「モンチッチ」は手にした人の気持ちに寄り添って、どんな性格にも変化できるキャラクターです。

家族・友達・恋人・憧れなど、モンチッチは一番身近な存在でありたいと考えます。

「モンチッチ」は1974 年に株式会社セキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

その後も世界中のファンに愛され続け、2024 年には誕生50 周年を迎えました。

▼関連URL：

モンチッチハウス公式サイト https://monchhichihouse.jp/

X（旧Twitter ページ ） https://twitter.com/monchhichi_hs/

Instagram アカウント https://www.instagram.com/monchhichi_hs/

モンチッチ公式サイト https://www.monchhichi.co.jp/

Facebook ページ https://www.facebook.com/monchhichi1974/

X（旧Twitter ページ） https://twitter.com/monchhichi126/

Instagram アカウント https://www.instagram.com/monchhichi_official/

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●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした

開発商品を国内150 以上の店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町7 番地

代表者：代表取締役社長 海藏講平（かいぞうこうへい）

設立：1980 年11月

電話番号：075-325-3535（代表）

URL：http://www.telacoya.co.jp

事業内容：

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画・製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工

など

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS 等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀

TEL：075-325-3535

FAX：075-325-3525

Email：y-morita@telacoya.co.jp

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