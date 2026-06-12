湊丈瑠主演、小越春花、熊沢学、寶珠山駿ら出演、AIアクションコメディ『Code:True』熱気と笑いに溢れる稽古場写真＆初出しキャストコメント

ロングランプランニング株式会社

合同会社 EVIDENT PROMOTION主催、AIアクションコメディ『Code:True』が2026年6月24日 (水) ～ 2026年6月28日 (日)に恵比寿・エコー劇場（東京都 渋谷区 東 3-18-3）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :http://confetti-web.com/@/codetrue公式ホームページ :https://www.evidentpromotion.com/codetrue「その愛は感情なのか、コードなのか」

江戸川崇脚本・演出、AIアクションコメディ『Code:True』の上演に向け、稽古は順調に進んでおり、現場では熱気あふれる日々が続いております。

必要不可欠なツールとなっているAI。今後技術革新が起き、人間に近づいたAIが出現すると私たちはどのような感情を抱くのだろうか…そのような発想から、生まれた今作。

【稽古場の様子に関して】

稽古が始まって1週間余りが経ちますが、稽古場は連日笑いの渦に包まれています。

先日アクションもついて、作品のかっこいい部分・面白い部分のメリハリが明白になって一段と作品が面白さを増しました。

コメディ作品初挑戦のキャストも多い中、脚本・演出の江戸川さんの指示の下、全身全霊で面白さを追求しています。

部活の様な熱気に包まれて、体当たりで稽古に挑む俳優たちの勇姿をぜひ劇場に見に来てください。

キャストコメント

堂島絢斗・絶斗役：熊沢学、朝比奈真役：湊丈瑠、安西理希哉役：寶珠山駿【湊丈瑠コメント】

僕自身、コメディー初挑戦でどうなることかと緊張していたのですが、稽古場の雰囲気が明るくて楽しいです！

個性豊かな登場人物を演じるキャスト達の、その個性の引き出し方が面白くて、日々笑い転げています。

素敵な仲間たちと作るAIアクションコメディーをぜひ、お楽しみに！

【熊沢学コメント】

『Code:True』の見どころは、主人公・真が物語の中で急に豹変していく姿です。

「さっきまでかっこよかったのに、急にそんなことするの!?」と思わずツッコミたくなる場面もたくさんあり、見ていて思わず笑ってしまいます。

皆様にたくさん笑い、楽しんでいただけるよう精一杯努めますので、ぜひ劇場で『Code:True』の世界をお楽しみください。

【寶珠山駿コメント】

稽古が始まって、自分自身慣れない言葉に少し苦戦していますが、よく理解して身体に馴染めばなと思っています！！

かっこいいアクション、笑えるポイントはしっかり稽古を積んで、みんなが笑顔で帰れるように頑張ります！！

【小越春花コメント】

稽古場はいつも笑いが絶えない温かい空気の中、新しい挑戦の連続です！

瞬発力やチームワークが大事になる作品だからこそ、大真面目に“おもしろ”を追求しています！

ぜひ楽しみにしていてください！

団体概要

合同会社EVIDENT PROMOTION

【HP、SNS】

HP：https://www.evidentpromotion.com/

公式X：https://x.com/evident_pro

公式Instagram：https://www.instagram.com/evident_promotion/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@evident.promotion

公演内容

■あらすじ

主人公・朝比奈真（あさひな まこと）は、かつて刑事だった。

しかし捜査中、凶悪犯・堂島絶斗を結果的に死に至らしめた過去を持つ。正当防衛とはいえ、その出来事をきっかけに真は警察を辞職する。

現在の真は、友人が開発したAI「ルミナ」を相棒に、何でも屋のような探偵業を営んでいた。

共に事件や依頼を解決していく中で、真は次第にルミナへ特別な感情を抱くようになる。

AIに恋をするなどあり得ない――周囲の忠告を受けながらも、真の想いは止められなかった。

そんな折、人間と見分けがつかないほど精巧なアンドロイドが開発される。

ルミナはそのアンドロイドにインストールされ、“身体”を持つことになる。

身体を得たことで、真の想いはさらに強くなっていく。

しかし世の中では、AIの人権やAIと人間の関係に反対する声も大きくなりつつあった。

政治家でもある御子柴道明が教祖を務める宗教団体「生命の息吹」を中心とした反AI派は、AIと人間の関係を禁忌とし、真とルミナにも嫌がらせや攻撃を仕掛けるようになる。

そんな中、真の前に一人の男が現れる。

見た目は違う。だが、その中身は間違いなく、かつて真が死に至らしめた凶悪犯――堂島絶斗だった。

それは、堂島の人格データが搭載されたアンドロイドだったのだ。

真は堂島、そしてその背後にいる人物の陰謀を阻止するため奔走することになる。

同時に、ルミナとの関係にも答えを出さなければならなかった。

果たしてAIは人間と同じ存在になり得るのか。

人間とAIの間に愛は生まれるのか。

そしてその愛は――感情なのか、コード（プログラム）なのか。

AIと人間の恋物語を軸に、コメディをたっぷり交えて描くアクションラブコメディ。

公演概要

『AIアクションコメディ『Code:True』一般販売』

公演期間：2026年6月24日 (水) ～ 2026年6月28日 (日)

会場：恵比寿・エコー劇場（東京都 渋谷区 東 3-18-3）

■出演者

湊丈瑠：朝比奈真役

小越春花：ルミナ役

熊沢学：堂島絶斗・堂島絢斗役

中野郁海：瀬川亜希役

古謝那伊留：峰岸徹也役

永利優妃：白河玲奈役

一本鎗希華：久保田舞香役

斉藤ひかり：九条冴役

MIO：マカロン役

稲岡志織：ミュウ役

伊藤駿九郎：レギオン役

千枝義人：ゼータ役

大仲マリ：ショミナ役

高草木淳一：御子柴道明役

寶珠山駿：安西理希哉役

■スタッフ

脚本・演出：江戸川崇

舞台監督：TAKACHANG2010

舞台美術：成田浩一

照明：島田雄峰

音楽：MSJ SONIC LAB

音響：三浦真人、高杉涼(サウンドオフィス)

衣裳：江口華絵

ヘアメイク：aya、加藤七美、広田玲奈、柿本穂乃香、吉岡実希

アクション監督：進藤ひろし

スチール撮影：藤記美帆

宣伝美術：吉永拓

ロビー運営：アンデム

制作協力：株式会社パーフェクトヴォイス

小道具協力：ホビーショップフロンティア

企画・プロデュース：高草木淳一

マネジメント協力：アリゲーター、ABP inc.、えりオフィス、オウサム、オムニア、キューブ、カラスカ、サンミュージックブレーン、ミーアンドハーコーポレーション、ライジングプロダクション、YKエージェント（五十音順）

主催：合同会社 EVIDENT PROMOTION

■公演スケジュール

6/24(水)19:00※カーテンコール撮影可

6/25(木)14:00※カーテンコール撮影可／19:00※カーテンコール撮影可

6/26(金)14:00※(アフターミニトークあり)／19:00※カーテンコール撮影可

6/27(土)13:00※(アフターミニトークあり)／18:30※来場者特典グッズ配布

6/28(日)12:30※(アフターミニトークあり)／16:30

※開場は開演の30分前を予定。

■チケット料金

S席：8,800円【特典付帯】

※指定キャストの回替わりブロマイド、指定キャストメッセージプリント入りポストカード(絵柄固定)】

A席：6,500円

B席：4,800円

（全席指定・税込）

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