SMBCモビット 音楽プロジェクト「M bit Live」第8弾が8月25日(火)開催決定！

第8弾の出演アーティストは、Penthouse × 大橋トリオに決定！

Zepp Shinjukuにて開催！

Xにてライブチケット等をプレゼント！

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦）は、2024年5月13日よりSMBCモビット※の新たな取り組みとして、音楽ライブプロジェクト「M bit Project」を立ち上げ、スタートいたしました。

※SMBCモビットは三井住友カードが提供するカードローンブランドです

本プロジェクトのメイン企画、「M bit Live」の第8弾を2026年8月25日(火)、Zepp Shinjukuにて開催いたします。「生きていく 好きな曲がふえていく」というスローガンのもと、一人ひとりの人生に音楽との素晴らしい出会いをお届けいたします。

第8弾は、東京発6人組"シティソウル"バンドとして、ツインヴォーカルと洗練された都会的サウンドで多方面から注目を集める「Penthouse」と、唯一無二の歌声とジャンルレスなサウンドを武器に、楽曲提供や映画・CM音楽など幅広く活躍する音楽家「大橋トリオ」による2マンLIVE！

第1弾 Original Love Jazz Trio × STUTSから始まり、第2弾 UA × アイナ・ジ・エンド、第3弾 ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake、第4弾 Awich × iri、第5弾 HY × マカロニえんぴつ、第6弾 Dragon Ash × Age Factory、第7弾 Kroi × D.A.N. と各回M bit Liveだけのプレミアムな体験をお届けしています。第8弾も一夜限りのサウンドをぜひお楽しみください！

最新情報については、「M bit Project」のプロジェクトサイト、「ビットくん」のX公式アカウント等で随時発信して参りますので、アカウントをフォローのうえご確認ください。

また、YouTube公式チャンネルにて過去の「M bit Live」のLIVE映像も配信しております。ぜひご覧ください！

＜M bit Project＞

●プロジェクトサイト：https://www.mobit.ne.jp/lp/mbit-project/index.html

●X公式アカウント：https://x.com/M_bit_Project

●Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/m_bit_project

●YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/@mbitproject

１．Xからの応募で「M bit Live」にご招待！

本プロジェクトX公式アカウント「ビットくん(@M_bit_Project)」のフォロー＆ご希望の賞品選択＆投稿で、「M bit Live」のチケットなどスペシャルな賞品がその場で当たります！期間中は毎日応募できますので、奮ってご参加ください。

■応募受付期間

2026年6月12日(金)12時00分～2026年6月21日(日)23時59分

■賞品

Aコース：M bit Live＃8チケット 200名様

Bコース：Amazonギフトカード5,000円分 50名様

Cコース：VポイントPayギフト5,000円分 50名様

■応募方法

(1)X公式アカウント「ビットくん(@M_bit_Project)」をフォローします。

(2)X公式アカウントの希望賞品の画像をタップし、「好きな曲名」とともにポストします。

(3)当選結果がその場でポストされ、当選された方にはXのDMで賞品獲得用のURLをお送り致します。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合、または公式アカウントのフォローを解除した場合は、応募対象となりませんのでご注意ください。詳細は、X公式アカウント「ビットくん(@M_bit_Project)」をご覧ください。

2．ライブ開催概要

名 称 ：M bit Live #8

日 程 ：2026年8月25日(火) OPEN 18:00 / START 19:00

会 場 ：Zepp Shinjuku（〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワーB1F - B4F）

※本イベントへの出演に際しましては、「Penthouse」Pf.角野氏、Dr.平井氏の出演はございません。サポートメンバーを迎えての出演を予定しております。

イープラス先行販売：6月22日(月)12時00分～7月1日(水)23時59分

イープラス2次先行販売：7月4日(土)12時00分～7月12日(日)23時59分

一般発売：7月18日（土）12時00分～

https://eplus.jp/m-bit-live8/

「M bit Project（エムビットプロジェクト）」とは

「M bit Project」は「生きていく 好きな曲がふえていく」をスローガンに、一人ひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクトです。いつの時代も人々と歩み続ける音楽のように、日々がんばる人を支えるパートナーでありたい。プロジェクトテーマである「音楽」には、そんな当社の願いが込められています。

「M bit Project」ではさまざまな音楽カルチャーを発信し、M bit Live以外にも、随時、SNS公式アカウントで情報を公開してまいります。

前回記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000907.000032321.html