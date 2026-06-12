すみっコぐらしやEsther Bunnyとコラボ！POP-UP「〈むにゅぐるみパティオ〉LA FIESTA 2026」にPhotomaticのセルフフォトブースが登場

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年6月5日（金）から7月8日（水）までの期間限定で、西武渋谷店A館2階＝イベントスペースに開催されるPOP-UP「〈むにゅぐるみパティオ〉LA FIESTA 2026」内に、すみっコぐらしやEsther Bunny、サンエックスユニバースなど全8種のオリジナルフレームで撮影できるセルフフォトブースを設置いたします。

「思わず笑顔になる」大好きなキャラクターと一緒に撮影

すみっコぐらし、Esther Bunny、サンエックスユニバース、おでかけ子ザメ、いしよわちゃんなどの全15種のフレームが限定登場します。それぞれのキャラクターの個性を反映した、楽しいフレームはファン必見。大好きなキャラクターの世界観の中でとびきりの笑顔で撮影しませんか？

POP-UP「〈むにゅぐるみパティオ〉LA FIESTA 2026」でお買い物を楽しんだ記念として、大好きなキャラクターとの思い出の1枚をお持ち帰りください。

■すみっコぐらし、サンエックスユニバース、いしよわちゃん

すみっコぐらし１.すみっコぐらし２.サンエックスユニバースいしよわちゃん

■Esther Bunny

Esther Bunny１.Esther Bunny２.Esther Bunny３.Esther Bunny４.

■おでかけ子ザメ

おでかけ子ザメ１.おでかけ子ザメ２.おでかけ子ザメ３.おでかけ子ザメ４.

■はぴねすポケット、ハイウェストBANIO、Kerordinary:)

はぴねすポケットハイウェストBANIOKerordinary:)「〈むにゅぐるみパティオ〉LA FIESTA 2026」コラボフレーム 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/193_1_4157a31d6bbdbfc7fb7825155f40c309.jpg?v=202606120351 ]Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。