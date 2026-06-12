ALPHA DRIVE ONEのLEO、MAPS JAPAN最新号の表紙を飾る

NVRMND株式会社

今回、2種類の異なる表紙を務めるのはグローバルグループ ALPHA DRIVE ONEのメンバー LEO

LEOは持ち前の自由な感性と唯一無二のオーラを放つ視線と表情で、A BATHING APE(R)のルックを纏った。表紙以外にも10Pに渡る特別なファッションポートレートを掲載する。

MAPS JAPAN No.9 COVER A

MAPS JAPANの表紙を飾ったLEO（ALPHA DRIVE ONE）本人から、MAPS読者とファンに向けたメッセージが届いた。

「こんにちは、ALPHA DRIVE ONEのLEOです！

今回、MAPSのカバー撮影に僕、LEOが参加させていただきました！

今回の撮影ではA BATHING APE(R)とご一緒しながら、いつもとは違う魅力をお見せする予定です。

どんなファッションポートレートが完成するのか、僕自身もとても楽しみにしています。

まもなくMAPSを通じて皆さんにお会いする予定ですので、たくさんのご関心とご期待をお願いいたします！以上、ALPHA DRIVE ONEのLEOでした。」

とメッセージを送った。動画は下記からご確認ください

MAPS official Instagram : https://www.instagram.com/mapsworld_media/

MAPS JAPAN No.9 COVER B

その他、デジタルカバーを務めたJO1の川尻蓮のファッションポートレート、

DAYOUNGなど、日韓の注目のアーティストやクリエイターを全ページフルカラーで掲載。

MAPS JAPAN No.9 - Summer Issue -

\1,800-（税込\1,980） *表紙A、B 同額

ISBN : 978-4-911566-06-0 / C0072 \1800E

JAN : 1920072018002

7月7日 発売 144P フルカラー

-Contents-

LEO（ALPHA DRIVE ONE）（ファッションポートレート10P）

川尻蓮（JO1）（ファッションポートレート8P）

DAYOUNG（ファッションポートレート8P）

Rick Owens（インタビュー）

予約開始日：6月12日 12:00～

予約は下記の店舗のみの取り扱いとなります。

＊毎号予約分で完売となる為、下記のどちらかで予約をしないと購入できません）

蔦屋書店 各店舗、

紀伊國屋書店新宿本店、

楽天ブックス（web予約ページから、リンクは下記）

＊予約時に表紙A、Bもしくは両方を選択ください。

＊紀伊國屋書店は現在新宿本店のみのお取り扱いになります。本店にお問い合わせお願いいたします。

＊蔦屋書店と蔦屋家電はお近くの店舗にお問い合わせお願いいたします。尚、TSUTAYAは同グループですが別ブランドの為ご注意ください。

楽天ブックス オンライン予約リンク

MAPS JAPAN No.9 - Summer Issue - 「表紙A」予約リンク

https://books.rakuten.co.jp/rb/18660563/

MAPS JAPAN No.9 - Summer Issue - 「表紙B」予約リンク

https://books.rakuten.co.jp/rb/18661121/