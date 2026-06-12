【gelato pique cafe】宮崎県産マンゴーの濃厚な甘みを楽しむ“SUNSHINE MANGO”フェアを開催！マンゴーをたっぷり使用したクレープとソフトクリームが登場＜6月18日～＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は宮崎県産マンゴーを贅沢に使用した“SUNSHINE MANGO”フェアを2026年6月18日(木)～7月22日(水)に開催いたします。

とろけるような甘さのマンゴーを味わう、期間限定フェア"SUNSHINE MANGO"を開催いたします。主役には、濃厚でジューシーな味わいが特長の宮崎県産マンゴーを使用。果肉をたっぷりとのせた華やかなクレープや、素材の美味しさをシンプルに味わえるソフトクリームと、マンゴーの魅力を引き立てたラインアップをご用意しました。

口いっぱいに広がるフルーティーな味わいとともに、この季節ならではのひとときをお楽しみください。

・宮崎県産マンゴーのクレープ

\1,290

太陽の恵みをたっぷり受けて育った宮崎県産マンゴーを贅沢に使用した、夏限定のご褒美クレープ。トップにはとろけるように甘いマンゴーの果肉をたっぷりとのせ、その下には爽やかな風味が広がるココナッツ＆パインジェラートを忍ばせました。

クレープの中には、コクのあるカスタードクリームと軽やかなヨーグルトホイップに加え、みずみずしいマンゴーとトロピカルソースを重ね、ひと口ごとに夏気分を楽しめる味わいに仕上げています。フルーティーな甘さとさっぱりとした後味が絶妙に重なり合う、夏にぴったりの一品です。

・マンゴーソフトクリーム

\740

濃厚でなめらかな口どけのソフトクリームに、宮崎県産マンゴーをトッピングしたシンプルながら贅沢な一品。

とろけるように甘くジューシーなマンゴーが、ひと口ごとに爽やかな味わいです。素材本来の美味しさを引き立てた、季節限定のデザートです。

※マンゴーソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

■販売期間：2026年6月18日(木)～7月22日(水)

■販売店舗：全店

＊印のある店舗に限り、マンゴーソフトクリームのお取り扱いがございます。



≪gelato pique cafe≫

＊渋谷ヒカリエ店

・玉川高島屋S.C.店

＊表参道ヒルズ店

＊池袋サンシャインシティ店

＊ルミネ立川店

＊三井アウトレットパーク 幕張店

＊御殿場プレミアム・アウトレット店

＊佐野プレミアム・アウトレット

＊神戸三田プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 大阪門真店

＊松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

＊三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

＊ソラリアプラザ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

＊御殿場プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 木更津店

＊三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

＊三井アウトレットパーク 仙台港店

＊酒々井プレミアム・アウトレット店

＊土岐プレミアム・アウトレット店

＊鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/