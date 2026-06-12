【gelato pique cafe】宮崎県産マンゴーの濃厚な甘みを楽しむ“SUNSHINE MANGO”フェアを開催！マンゴーをたっぷり使用したクレープとソフトクリームが登場＜6月18日～＞
株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は宮崎県産マンゴーを贅沢に使用した“SUNSHINE MANGO”フェアを2026年6月18日(木)～7月22日(水)に開催いたします。
とろけるような甘さのマンゴーを味わう、期間限定フェア"SUNSHINE MANGO"を開催いたします。主役には、濃厚でジューシーな味わいが特長の宮崎県産マンゴーを使用。果肉をたっぷりとのせた華やかなクレープや、素材の美味しさをシンプルに味わえるソフトクリームと、マンゴーの魅力を引き立てたラインアップをご用意しました。
口いっぱいに広がるフルーティーな味わいとともに、この季節ならではのひとときをお楽しみください。
・宮崎県産マンゴーのクレープ
\1,290
太陽の恵みをたっぷり受けて育った宮崎県産マンゴーを贅沢に使用した、夏限定のご褒美クレープ。トップにはとろけるように甘いマンゴーの果肉をたっぷりとのせ、その下には爽やかな風味が広がるココナッツ＆パインジェラートを忍ばせました。
クレープの中には、コクのあるカスタードクリームと軽やかなヨーグルトホイップに加え、みずみずしいマンゴーとトロピカルソースを重ね、ひと口ごとに夏気分を楽しめる味わいに仕上げています。フルーティーな甘さとさっぱりとした後味が絶妙に重なり合う、夏にぴったりの一品です。
・マンゴーソフトクリーム
\740
濃厚でなめらかな口どけのソフトクリームに、宮崎県産マンゴーをトッピングしたシンプルながら贅沢な一品。
とろけるように甘くジューシーなマンゴーが、ひと口ごとに爽やかな味わいです。素材本来の美味しさを引き立てた、季節限定のデザートです。
※マンゴーソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。
※表記は全て税込み価格です。
※各店舗、各日数量限定となります。
■販売期間：2026年6月18日(木)～7月22日(水)
■販売店舗：全店
＊印のある店舗に限り、マンゴーソフトクリームのお取り扱いがございます。
≪gelato pique cafe≫
＊渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S.C.店
＊表参道ヒルズ店
＊池袋サンシャインシティ店
＊ルミネ立川店
＊三井アウトレットパーク 幕張店
＊御殿場プレミアム・アウトレット店
＊佐野プレミアム・アウトレット
＊神戸三田プレミアム・アウトレット店
＊三井アウトレットパーク 大阪門真店
＊松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
＊三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
＊ソラリアプラザ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
＊御殿場プレミアム・アウトレット店
＊三井アウトレットパーク 木更津店
＊三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
＊三井アウトレットパーク 仙台港店
＊酒々井プレミアム・アウトレット店
＊土岐プレミアム・アウトレット店
＊鳥栖プレミアム・アウトレット店
ジェラート ピケ カフェ
“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。
ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)
株式会社マッシュフードラボ
ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。
そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。
https://www.mashfoodlab.com/