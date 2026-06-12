【PIVOT放映記念】企業の持続的成長を導くための、″真の強み″を定義する方法をマインドシェアが特別セミナーで大公開

株式会社マインドシェア

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井 祥雅）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」にて、提供する満足度調査サービスである”戦略的満足度調査”について解説した人気番組『＆SESSION』が多くの反響を受けたことを受け、特別セミナーを2026年6月24日（水）と2026年7月1日（水）の*全2回で開催いたします。参加費は無料です。

*いずれも同内容となります

特別セミナーでは、PIVOT内でもご紹介した「企業が選ばれ続けるための勝ち筋を導く考え方」をさらに掘り下げ、番組では語りきれなかった、『"真の強み"を正しく定義するための実践ワークフロー』を25年以上のマーケティングリサーチ歴をもつプロが実例をもとに徹底解説いたします。

▼ まずはPIVOTで考え方の全体像を知る（無料・今すぐ視聴）

https://www.youtube.com/watch?v=nCWhFW3M-bQ



▼セミナーについて詳しくはこちら

https://www.mindshare.co.jp/lp/strategic-satisfaction-survey/seminar-pivot01

■PIVOTで大反響。番組でご紹介した「真の強みを定義するワークフロー」をセミナーで実践解説

無料セミナーに申し込む :https://form.run/@strategic-satisfaction-survey-seminar-pivot01

マインドシェアはビジネス映像メディア「PIVOT」の人気番組『＆SESSION』に出演し、長年のマーケティング活動を通じて培ったノウハウから導出した独自のフレームワークをもとに、企業が選ばれ続けるための考え方やその勝ち筋を導く方法などを解説しました。

PIVOT『＆SESION』の解説テーマAI時代に企業が選ばれ続けるための考え方（一例）強みを定義するワークフローの全体像

今回の特別セミナーでは、PIVOTでご紹介した内容をさらに深掘りし、そもそも “企業における強みとはなにか”を改めて解釈したうえで、持続的成長を導くために、真の強みを正しく定義するためのワークフローを、PIVOTより詳しく、以下の6つのステップに沿って実践的に解説いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/206_1_1a25c8aa4e38fc1954dc3af8879d5e1e.jpg?v=202606121251 ]

▼ まずは6ステップの全体像をPIVOTで掴む（無料・今すぐ視聴）

https://www.youtube.com/watch?v=nCWhFW3M-bQ



▼セミナーについて詳しくはこちら

https://www.mindshare.co.jp/lp/strategic-satisfaction-survey/seminar-pivot01

■セミナー概要

■登壇者について

無料セミナーに申し込む :https://form.run/@strategic-satisfaction-survey-seminar-pivot01[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/206_2_03ded7139ee8a9650c2fce3fee8f7777.jpg?v=202606121251 ]今すぐ無料で申し込む :https://form.run/@strategic-satisfaction-survey-seminar-pivot01株式会社マインドシェアマーケティングリサーチ＆コンサルティング室室長 細見潤

マーケティングリサーチ歴25年以上。把握した事実や分析したターゲットインサイトに基づく戦略構築を得意とする。

単なる「データ収集」にとどまらず、調査結果を経営戦略・現場改善・組織変革に直結させることを一貫して追求し、顧客満足度・従業員満足度・取引先満足度の各領域において、IT・製造・金融・医療・商社など幅広い業界を支援してきた。

■株式会社マインドシェアについて

株式会社マインドシェアは、仮説構築から戦略立案、商品開発、コミュニケーション開発を通して、顧客とともに「選ばれる価値」をつくりあげ、成果にコミットするマーケティングファームです。

コンサルティング、マーケティングリサーチ、プロモーション、クリエイティブ、Webソリューションなどにおいて、生活者視点を重視しながら戦略・戦術を計画し、実効性の高いソリューションを提供しています。

また、民間企業に加え、行政、学校、地域、ママ・マーケティングなど幅広い領域で事業を展開し、30年以上にわたり蓄積したマーケティングノウハウを活かした支援を行っています。

会社概要

会社名：株式会社マインドシェア

代表取締役：今井 祥雅

所在地：東京都港区芝5丁目29番14号 田町日工ビル4階

設立日：平成元年12月22日

資本金：1億円

HP：https://www.mindshare.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社マインドシェア 担当：射場・片山・原川

TEL：03-5232-6877（代表）／03-5232-6880（担当部署）

MAIL：sales-mp@mindshare.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.mindshare.co.jp/contact/