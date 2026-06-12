日本発のチョークアートが英国王立美術家協会へー日本人アーティストayumu、約200年の歴史を持つRBA名誉会員に選出

株式会社R2

The Crown Production株式会社（東京都渋谷区）は、同社が支援するチョークアーティスト「ayumu」が、英国王立美術家協会（英: The Royal Society of British Artists、略: RBA）の名誉会員2026に選出されたことをお知らせいたします。

約200年の歴史を持つ英国の美術団体において、日本発のチョークアート表現が評価された今回の選出は、アナログ表現の新たな可能性を国内外に示すものです。

日本発のチョークアートが、英国王立の美術評価の舞台へ

The Crown Production株式会社は、チョークアーティスト「ayumu」が、英国王立美術家協会（英: The Royal Society of British Artists、略: RBA）の名誉会員2026に選出されたことを発表いたします。

英国王立美術家協会は、19世紀に英国王室より勅許を受け、「ロイヤル」の称号を冠する歴史ある美術団体です。長年にわたり、芸術性・独創性・国際的評価を重視した審査を行っており、名誉会員は限られたアーティストにのみ与えられる特別な称号とされています。

今回の選出は、絵画や彫刻といった伝統的な美術領域だけでなく、「チョークアート」という比較的新しい表現領域が国際的な美術評価の対象となった点でも意義ある出来事です。

日本人アーティストによる手仕事の表現が、英国王立の歴史ある美術団体の文脈で評価されたことは、今後の日本発アートの国際展開においても大きな可能性を示しています。

■チョークアート、切り絵、マスキングテープを組み合わせた独自の表現

ayumuは、チョークアートを基盤に、切り絵やマスキングテープを組み合わせた独自の表現技法を追求してきました。

チョークアートならではの柔らかなグラデーション、切り絵による繊細な輪郭、マスキングテープが生み出す質感や装飾性。それらを一つの作品の中で重ね合わせることで、平面でありながら奥行きと立体感を感じさせる独自の世界観を構築しています。

作品はモノトーンを基調としながらも、要所に色彩を取り入れることで、静けさの中に物語性や温度感を宿します。

また、作品はすべて一点一点手作業で制作されています。素材の重なり、線の揺らぎ、色の濃淡など、デジタルでは再現しきれない手仕事ならではの表情が、ayumu作品の大きな魅力です。

名誉会員選出のきっかけになった作品「秋に溺れる」2026年6月プラハ出展

国際美術プロジェクト「MINERVA」を通じ、ロンドンから京都へ展開

今回の英国王立美術家協会名誉会員選出は、国際美術プロジェクト「MINERVA」を通じた活動の一環として実現しました。

MINERVAは、美術書籍の刊行および展覧会の開催を軸とした国際的なアートプロジェクトであり、2015年より英国王立美術家協会と提携しています。

ayumuは今後、同プロジェクトを通じて、英国・ロンドンおよび日本（京都）での展示に参加する予定です。

今後の活動予定

・2026年4月：ロンドン「Mall Galleries」にて作品展示

・2026年5月：MINERVA画集への作品収録

・2026年10月：京都市京セラ美術館にて作品展示

ロンドンから京都へと展開される本プロジェクトは、日本発のアート表現を国際的に発信する機会となります。

■生成AI時代における、手仕事の表現価値

近年、生成AIやデジタル技術の進化により、アート制作の環境は大きく変化しています。誰もが短時間でビジュアルを生成できる時代において、アーティストの手によって生み出される「一点もの」の表現価値は、あらためて注目されています。

ayumuの作品は、チョーク、紙、テープといった身近な素材を用いながら、手作業による繊細な積み重ねによって独自の世界を描き出します。

効率化や自動生成が進む時代だからこそ、素材と向き合い、時間をかけて形にしていくアナログ表現には、作品そのものにしか宿らない質感や余韻があります。

今回の英国王立美術家協会名誉会員選出は、ayumu自身の活動にとって大きな節目であると同時に、チョークアートという表現領域の可能性を国際的に示す機会でもあります。

The Crown Production株式会社は、今後もayumuの国内外での活動を支援し、日本発のアート表現を世界へ発信してまいります。

ayumuの活動はInstagramにてご覧いただけます。

https://www.instagram.com/ayumu_mayly

■会社概要

会社名：The Crown Production株式会社

代表者：代表取締役 須原洳潔

所在地：東京都渋谷区

URL：https://thecrown-pro.com/

■本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社R2

担当：広報 菊地

URL：https://r2-hd.com/