期間限定 ラヴィット！5thアニバーサリー 全国ポップアップ2026 京王アートマン 新百合丘店
株式会社京王アートマン
https://www.keio-atman.co.jp/
京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年6月20日（土）から2026年7月26日（日）まで京王アートマン 新百合丘店4Fにて「ラヴィット！5thアニバーサリー 全国ポップアップ2026」を開催いたします。
ラヴィット！５周年を記念したラッピー＆ガガンモポップアップの開催が決定！「ラッピー」と「ガガンモ」は、朝番組『ラヴィット！』に出演するオリジナルキャラクター。ラッピーやガガンモの人気商品のほか、5周年の記念グッズもたくさん登場します。
開催店舗：京王アートマン 新百合丘店4F
開催期間：2026年6月20日（土）～2026年7月26日（日）
詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください
https://www.keio-atman.co.jp/
京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。
文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。
地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。