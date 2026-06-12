子育て・発達相談に対応した音楽療法専門AIチャットボット「ChAI（チャイ）」公開のお知らせ

NPO法人心のおしゃべり音楽工房

日本では音楽療法士が国家資格として制度化されていないこともあり、音楽療法の知見や役割は、一般にはまだ十分に知られているとは言えません。

しかし音楽療法には、本人と周囲の関係性を見つめ、よりよい関わり方を考える視点があります。ChAIは、その知見を、子育てや発達の迷いを整理するための対話に活かすAIチャットボットです。

ChAI（チャイ）の画面イメージ

特定非営利活動法人心のおしゃべり音楽工房（認定NPO法人） は、子育てや発達に関する日常的な困りごとについて、音楽や遊びを通した関わり方のヒントを提供する、音楽療法専門AIチャットボット「ChAI（チャイ）」を2026年6月12日に公式Webサイト内(https://kokorotalkmusic.or.jp/)に公開しました。

「ChAI」は、保護者や保育者、支援者が、

「どう関わればよいかわからない」

「これで合っているのかな」

と感じた時に、発達や関係性を一緒に整理する“対話の入り口”となることを目指したAIチャットボットです。

本チャットボットは、長年にわたり精神科・地域支援・保育・障害児支援などで活動してきた音楽療法実践の知見をもとに設計されています。

「正解」を示すのではなく、一緒に考えるAIへ

近年、AIを用いた子育て・発達相談サービスが増える一方で、

「一般論は返ってくるけれど、今ひとつ腑に落ちない」

「うちの子の場合はどう考えればいいのかわからない」

という声も少なくありません。

「ChAI」は、答えを一方的に提示するのではなく、子どもの様子や関係性を見つめ直し、その子が本当に必要としている関わり方を一緒に考えるための対話を重視しています。

音楽療法の視点から、

- 音やリズムを使った遊び- 気持ちの切り替えを助ける工夫- 親子コミュニケーションのヒント- 集団参加が苦手な子への関わり- 発達に合わせた音楽活動

などについて、日常の中で取り入れやすい形で提案します。

専門機関につながる前段階も支援

本チャットボットは、医学的診断や治療を行うものではありません。

必要に応じて専門機関への相談をご案内する場合があります。

（相談内容の整理や、相談の仕方をこのAIがお手伝いします。）

「どこに相談したらよいかわからない」

「相談するほどなのか迷っている」

という段階から利用できることも、本取り組みの特徴です。

今後について

今後は、日々更新されていく実際の相談事例や現場での知見をもとに、回答内容の改善や機能拡充を進める予定です。

また、音楽療法を通した子育て支援・地域支援の新たな入口として、地域・教育・福祉分野との連携も目指してまいります。

団体概要

特定非営利活動法人心のおしゃべり音楽工房

音楽療法を基盤に、精神科領域・地域支援・子育て支援・障害児者支援などに取り組む認定NPO法人。

「安心して自分らしくいられる場づくり」を大切に、音楽を通した対話と関係づくりを実践している。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人心のおしゃべり音楽工房

Web：公式Webサイト(https://kokorotalkmusic.or.jp/)

【協賛・連携に関するお問い合わせ】

特定非営利活動法人心のおしゃべり音楽工房

ChAI（チャイ）協賛・連携担当

Mail：chai@kokorotalkmusic.or.jp

Web：公式Webサイトお問い合わせフォーム(https://kokorotalkmusic.or.jp/contact/index.html)