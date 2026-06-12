【夏季限定】凍ったまま食べるシフォンケーキ『Frozen MEGA Melon』を6月12日(金)より発売。2年ぶりの復活となる、驚きの“MEGA”メロン体験。

株式会社Sweets HD

手作りシフォンケーキ専門店「This is CHIFFON CAKE.」は、2026年6月12日(金)より、夏季限定商品『Frozen MEGA Melon（フローズン・メガメロン）』を公式オンラインストアにて発売いたします。

2年ぶりの復活となる本作は、凍ったまま食べることを前提に開発した夏限定のシフォンケーキです。ふわふわなシフォン生地だからこそ難しかった“大ぶりフルーツの贅沢盛り”を実現しました。

なぜ「凍ったまま」なのか

当店のシフォンケーキは、繊細なふわふわ感が最大の魅力です。しかし、その柔らかさゆえに大きなフルーツをのせることが難しいという課題がありました。

「もっと大胆にフルーツを楽しみたい」という想いから生まれたのが、この“凍ったまま食べるシフォンケーキ”です。シフォンを凍らせることで、大ぶりなメロンを贅沢に盛り付けることを可能にしました。

唯一無二の食感体験

凍った状態の生地は、心地よい冷たさと歯切れの良さを備えています。

口に入れると、体温でゆっくりとほどけながら、いつもの「ふんわり食感」へと変化。アイスケーキとも異なる、新しいシフォン体験をお届けします。

シフォンケーキだからこそ実現した“MEGA”メロン

商品名の「MEGA」は、大ぶりにカットしたメロン果肉へのこだわりから。天面を覆うメロンと赤肉メロンソースが、夏らしい芳醇な香りを演出します。

下層にはミルクアイスのような口どけのシブーストクリームを重ね、メロンの果肉と絶妙に調和させました。

アイスでもない、普通のシフォンケーキとも違う、夏だけの特別なデザートです。

凍ったまま食べることで実現した、大ぶりのメロン果肉。

そして、冷たい状態から口の中でふんわりほどけていくシフォン生地。

一般的なシフォンケーキでは難しかった果肉感と、当店ならではのふわふわ食感を同時に楽しめる一台に仕上げました。2年ぶりに復活する『Frozen MEGA Melon』。

暑い季節だからこそ楽しめる、新しいシフォンケーキ体験をお届けします。

商品情報

- 商品名：『Frozen MEGA Melon』- ブランド名：This is CHIFFON CAKE.- 価格：3,500円（税込）- サイズ・重量：4号(直径約14cm)・300ｇ- 販売開始日：2026年6月12日(金)- 発送開始日：2026年6月16日(火)より順次発送- 販売方法：公式オンラインストアにて販売- お届け形態：冷凍配送- 保存方法・賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上※詳しくは商品表示ラベルをご確認ください。- 商品ページ：https://link.thisischiffoncake.com/ax9chH(https://link.thisischiffoncake.com/ax9chH)

「だから美味しい、これがシフォン」

This is CHIFFON CAKE.は、生地とクリームのバランスを追求する手作りシフォンケーキ専門店です。

しっとりふわふわの生地と、濃厚ながらも軽やかな口溶けのクリームを特長とし、素材と製法に真摯に向き合いながら、一台一台丁寧に焼き上げています。

季節の素材を活かしたシフォンケーキを通して、日常に寄り添う“特別なひととき”を提案しています。

This is CHIFFON CAKE.会社概要

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://thisischiffoncake.com/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/